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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США ударили по российской оборонке

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции в отношении 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вследствие этих мер компании России, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки. В целом санкции затронут 22 структуры, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии», — приводит ТАСС заявление Белого дома.

США стремятся «ослабить оборонный сектор и военную мощь России на годы вперед», а также принять меры против «наиболее важных источников дохода» страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

В ответ Запад ввел против России самые масштабные и жесткие за всю историю санкции.

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Оборона #ОПК #Оружие
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