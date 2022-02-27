Евросоюз заморозит активы Центробанка России

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также наложит арест на активы российских бизнесменов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России цитирует РБК главу Еврокомиссии. По ее словам, ЕС «парализует активы Центрального банка России». «Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка РФ ликвидацию своих активов», — сказала она.

«И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», — добавила фон дер Ляйен.

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По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли 643 миллиарда долларов (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте). Из них 189 миллиардов долларов были номинированы в евро.

Юридически точных формулировок этих ограничений пока нет. Скорее всего, речь не идет о полных блокирующих санкциях. При заморозке резервов Банк России будет иметь значительно меньше ресурсов для поддержки курса рубля.