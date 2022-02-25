Российская банковская система попала под масштабные санкции Запада из-за военной операции на Украине. Активно обсуждается отключение России от платежной системы SWIFT, которая отвечает за международные транзакции. Стоит ли обналичивать деньги? И что грозит сбережениям и банковским картам?

США ввели блокирующие санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Альфа-банка», банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, Московского кредитного банка. До этого в список также попал «Промсвязьбанк». Внесение в санкционный список означает фактическую изоляцию этих банков от мировой долларовой системы.

Россиянам отключат платежные системы?

Одна из самых жестких санкционных мер, которая может быть задействована Западом — отключение России от системы SWIFT. Эта система контролирует все международные межбанковские платежи. Российские банки не смогут переводить средства на зарубежные счета, в результате будет частично парализована торговля с другими странами.

Для простых граждан отключение SWIFT приведет к невозможности перевести деньги за границу. Однако как раз для населения последствия таких санкций нельзя назвать катастрофичными — сбережениям физических лиц ничего не угрожает, платежи внутри страны будут проходить без каких-либо ограничений.

Кроме этого, для зарубежных переводов Банк России разработал Систему передачи финансовых сообщений, которая фактически является аналогом SWIFT. Поэтому полной финансовой изоляции российской банковской системы в любом случае не наступит.

Единственный случай отключения от SWIFT целой страны произошел в 2012 году — тогда под давлением США организация отказала в доступе к платежной системе банкам Ирана. В 2016 году санкции были сняты.

Еще одна страшилка — отключение российских банков от самых популярных международных платежных систем Visa и MasterCard. В этом случае карты перестанут работать за границей, но внутри страны их владельцы смогут производить расчеты, так как процессинг с 2014 года перевели на территорию России.

Кроме этого, есть отечественный аналог — платежная система «Мир», которой точно ничего не угрожает. Поэтому обналичивать деньги с карт не стоит, они в полной безопасности. Однако следует помнить, что за границей расплачиваться картой «Мир» можно только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Как дополнительно обезопасить сбережения?

Если остаются опасения за средства на картах, можно рассмотреть вариант перевода денег с карт на банковские счета или вклады. Они не зависят от международных платежных систем, в случае необходимости банк выдаст клиенту деньги наличными.

В России действует Система страхования вкладов, поэтому даже серьезный кризис из-за санкций в конкретном банке не угрожает вкладам на сумму до 1,4 миллиона рублей — их в любом случае вернет государство.

Если вклады оформлены в разных банках, у вкладчика есть возможность получить компенсационную выплату в максимальном размере для каждого банка в отдельности. Поэтому можно хранить суммы более 1,4 миллиона рублей не в одном банке, а разбить сбережения на несколько частей и открыть вклады в разных кредитных учреждениях.

По данным Центробанка России, общий объем вкладов россиян в банках на 1 января 2022 года составлял 34,6 триллиона рублей. Из этой суммы 27,8 триллиона размещено на рублевых счетах и депозитах, а еще 92,8 миллиарда долларов — на валютных.

Еще одно опасение — в банках закончатся деньги. Это невозможно. Даже жесткие санкции не вызовут дефицита денег в банковской системе России. Национальные международные резервы на сегодня превышают 643 миллиарда долларов, а в кассах банков лежит около 10 миллиардов долларов, что с лихвой перекрывает возможные потребности вкладчиков.

Другой вариант хранения денег — электронный кошелек. Фактически это аналог банковского счета, только деньги хранятся не в банке, а оператором системы. Через них удобно оплачивать международные покупки. Самый популярный пример такого кошелька — PayPal. Но стоит помнить, что деньги в таких кошельках не защищены системой страхования вкладов.

Покупать валюту или обналичивать деньги?

Поскольку сбережениям россиян внутри страны не угрожают даже самые жесткие санкции, нет никакого резона обналичивать счета, снимать средства с карт и хранить деньги «под подушкой». Специалисты рекомендуют держать дома наличку, только если планируются крупные расходы.

В остальных случаях выгоднее хранить деньги и рассчитываться безналично — банки начисляют проценты на остатки на счетах и картах и возвращают с покупок кешбэк или бонусы.

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Что касается покупки валюты, то при повышенных котировках на доллары и евро сейчас самый невыгодный момент для их приобретения. Скорее всего, рано или поздно курс нормализуется на одном уровне — только тогда можно будет задуматься над обменом рублей на валюту.

При этом обратная валютная операция имеет смысл, если человек хочет заработать — например, если он купил доллары за 70 рублей и хочет продать по текущему курсу в 82 рубля. В этом случае он получит рублевую прибыль.

Но надежнее всего избегать эмоциональных и резких решений, связанных со сбережениями. Лучше вообще не трогать финансовую подушку безопасности и обязательно дождаться нормализации курса рубля.