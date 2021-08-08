Плохие привычки: каких ошибок не прощают деньги

Экономисты шутят, что люди делятся на два типа. Первые думают, куда вложить деньги, если они есть, а вторые — откуда взять деньги, если их нет. Так где «прячутся» деньги, как их оттуда достать, и чего они не любят?

За всю жизнь через руки человека проходят огромные суммы. «Например, 30 тысяч в месяц. А за 40 лет? Почти 15 миллионов рублей», — объясняет магистр экономики, доцент НИУ ВШЭ Ирина Петрикова.

Большинство не контролирует финансовые потоки, а деньги, как известно, любят счет. Что поможет это изменить? Только дисциплина и хорошие финансовые привычки, уверена магистр экономики.

Начинать нужно с наведения порядка в финансовых делах, и тогда даже при самом среднем доходе у человека будут появляться «свободные» суммы, которых он раньше не замечал, а за этим придут и возможности.

«Уборку» финансового беспорядка лучше начинать с избавления от вредных привычек, которые мешают деньгам оседать на счетах. И в этом нет никакой магии.

Чего не любят деньги

Отсутствия «подушки безопасности». Подавляющее большинство людей считает, что накопления им совершенно ни к чему. «Все равно все потеряешь, инфляция съест. Так зачем копить, если можно уже сейчас потратить и купить то, что мне нужно в данный момент?», — приводит Петрикова самые распространенные аргументы.

Но мало кто из этих людей задумывается или гонит от себя мысли, что делать, если деньги понадобятся срочно. Кто-то рассуждает — «возьму кредит», забывая, что тем самым создаст долгосрочную финансовую нагрузку на скромный бюджет.

Поэтому нужно действовать по принципу «заплати сначала себе», сразу откладывая процент с любого поступившего дохода. Если человек считает, что его соотношение доходов и расходов не позволяет отчислять 10% на депозит, можно попробовать сначала откладывать фиксированные суммы.

Например, при доходах в 30 тысяч в месяц вполне можно отложит 2,5 тысячи. Лучше делать это два раза в месяц — с аванса и заработной платы. С некруглой и небольшой суммой в 1,25 тысячи рублей расстаться легче. Но за год таким способом можно собрать 30 тысяч.

Хранения денег «под подушкой». Деньги страшно не любят бездействия. Но в России меньше половины финансово-активного населения пользуются банковскими депозитами. А вид инвестиций «под подушкой» дает гарантированный минус. Причина простая — инфляция. Депозит может гарантировать хотя бы 4% годовых. Инвестиции могут дать больше, но и риски там выше. И это следующая ошибка.

Погони за доходностью. Конечно, хочется получить как можно больше. Но есть одно золотое правило, которое нужно выучить — чем больше доходность, тем больше риск. Безрисковая доходность – это процент по депозиту. Инвестиционные инструменты требуют тщательного изучения и свободных денег, которые человек может потерять без катастрофических финансовых последствий.

Неправильные параметры кредита. «При выборе кредита необходимо все хорошо продумать и посчитать. Во-первых, кредит брать только в той валюте, в какой вы получаете доход. Иначе на разнице курса можно попасть в минус», — объясняет экономист.

Во-вторых, нельзя брать кредит с запасом. Старайтесь брать только ту сумму, которая вам нужна, а «еще тысяч 50 на всякий случай», — это плохая привычка. Потому что банку нужно будет отдавать не 50 тысяч, а намного больше. И эти деньги каждый месяц будут уходить из личного или семейного бюджета.

«Берите кредит на такой срок, чтобы платеж по кредиту был посильным — не больше одной трети от совокупного дохода. Но и не слишком низким. Учтите что «растянутый» кредит (пять лет вместо двух) приведет к необходимости платить лишние деньги», — объясняет Петрикова.

Чем нельзя пренебрегать

Страхованием. В России пренебрежительно относятся к страхованию. Недвижимости или, например, здоровья. Люди считают, что с ними «вряд ли такое случится». Но «такое» все-таки случается. И тогда восстановление квартиры, оплата ремонта затопленным соседям, лечение требуют существенных затрат, к которым далеко не все готовы.

Налоговыми льготами. Не все знают, а если знают, не пользуются всеми видами налоговых вычетов. Между тем человек, который платит налоги, может вернуть их часть за обучение, лечение, квартиру, дом. Плюс дополнительные компенсации по процентам по ипотечному кредиту.

Кто-то считает, что это слишком сложно и не хочет разбираться. Но, например, ипотечному заемщику государство может вернуть 390 тысяч рублей, разве такая сумма не стоит немного усилий?

Планированием. Нельзя не учитывать расходы и не планировать доходы. В этом случае человек похож на туриста, бредущего по незнакомому лесу без компаса, карты и навыков ориентирования. Планы лучше разделить на краткосрочное и долгосрочные.

Долгосрочное планирование рассчитывается на 10-20 лет и более. Это крупные покупки —квартира, дача, образования для детей и для себя, а также пенсия.

Краткосрочное планирование расходов и доходов составляется примерно на год-два-три. Туда входит и оплата коммунальных услуг, интернета, средств связи, налогов, кредитов. Это планы на покупку техники, мебели, одежды.

Без контроля финансовых потоков в жизни добиться финансового благополучия не удастся. «Поэтому управляйте своими финансами, и не позволяйте финансам управлять вашей жизнью», — резюмирует магистр экономики.