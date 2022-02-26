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Тепло подали на арену нового ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Тепло подключили на ледовой арене в Новосибирске, строители планируют сдать объект в срок независимо от того, пройдет ли в России Молодежный чемпионат мира по хоккею, сообщает правительство Новосибирской области.

«Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объем на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля», — отметил глава региона Андрей Травников.

Строители монтируют сэндвич-панели входных групп, где будут располагаться билетные кассы. Это два отдельно стоящих здания, в которых будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей. Здесь же предусмотрены камеры хранения.

Новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тысяч квадратных метров предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Ледовая арена станет домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь».

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volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

BETEPAH86

Слава Богу!!! Надеюсь навсегда! Хоть на транспидгендов смотреть не будем.

antibacila

А я и так не смотрел, даже когда мы участвовали. Так что не вижу шибко уж важной новости.
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