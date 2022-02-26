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Заметки к паролям появились в браузере Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи экспериментальной версии браузера Chrome обнаружили возможность добавления заметок к сохраненным паролям. Опция может быть использована, например, для хранения контрольного вопроса или привязанного адреса электронной почты.

Нововведение обнаружил пользователь Reddit под ником Leopeva64-2, он использовал экспериментальную версию браузера Google Chrome Canary 101. В меню «Настройки», «Автозаполнение», «Пароли» при просмотре информации о сохраненных данных аккаунтов появилась форма для добавления комментария.

Фото: © Leopeva64-2

Такую форму можно использовать для хранения дополнительных параметров авторизации на сайтах. Иногда требуется помнить ответ на контрольный вопрос, данные дисконтных карт или другие сведения, выходящие за рамки привычной пары логин-пароль.

Пока не ясно, как будет обеспечиваться безопасность заметок. Для просмотра пароля на данный момент необходимо ввести повторно данные администратора компьютера, но комментарии не скрыты и могут быть доступны сторонним лицам.

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