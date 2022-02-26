Заметки к паролям появились в браузере Chrome

Пользователи экспериментальной версии браузера Chrome обнаружили возможность добавления заметок к сохраненным паролям. Опция может быть использована, например, для хранения контрольного вопроса или привязанного адреса электронной почты.

Нововведение обнаружил пользователь Reddit под ником Leopeva64-2, он использовал экспериментальную версию браузера Google Chrome Canary 101. В меню «Настройки», «Автозаполнение», «Пароли» при просмотре информации о сохраненных данных аккаунтов появилась форма для добавления комментария.

Такую форму можно использовать для хранения дополнительных параметров авторизации на сайтах. Иногда требуется помнить ответ на контрольный вопрос, данные дисконтных карт или другие сведения, выходящие за рамки привычной пары логин-пароль.

Пока не ясно, как будет обеспечиваться безопасность заметок. Для просмотра пароля на данный момент необходимо ввести повторно данные администратора компьютера, но комментарии не скрыты и могут быть доступны сторонним лицам.