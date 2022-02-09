Привившийся восемь раз Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом.

Политик находится в Центральной клинической больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

Жириновский ранее каждые два месяца делал прививки от коронавируса — всего он успел привиться восемь раз. По его словам, он решил таким способом поддерживать в организме высокий уровень антител.

Эксперты отмечали, что такая частая вакцинация от коронавируса может негативно сказаться на здоровье политика.