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Привившийся восемь раз Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом.

Политик находится в Центральной клинической больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

Жириновский ранее каждые два месяца делал прививки от коронавируса — всего он успел привиться восемь раз. По его словам, он решил таким способом поддерживать в организме высокий уровень антител.

Эксперты отмечали, что такая частая вакцинация от коронавируса может негативно сказаться на здоровье политика.

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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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