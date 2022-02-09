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Инфекционист рассказал о постковидном синдроме у привитых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Постковидный синдром почти не отмечается у вакцинированных от коронавируса, вероятно, он будет встречаться реже, сообщил журналистам в среду главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

«Постковид у вакцинированных почти не отмечался. Думаю, что в массе постковидный синдром будет встречаться все реже», — сказал Поздняков.

По его словам, наличие осложнений после коронавируса мало зависит от степени тяжести болезни, но прямая связь с вакцинацией есть.

«Но с начала пятой волны прошло еще не очень много времени. Посмотрим, что будет дальше», — добавил инфекционист.

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antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
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