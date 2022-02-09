Инфекционист рассказал о постковидном синдроме у привитых

Постковидный синдром почти не отмечается у вакцинированных от коронавируса, вероятно, он будет встречаться реже, сообщил журналистам в среду главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

«Постковид у вакцинированных почти не отмечался. Думаю, что в массе постковидный синдром будет встречаться все реже», — сказал Поздняков.

По его словам, наличие осложнений после коронавируса мало зависит от степени тяжести болезни, но прямая связь с вакцинацией есть.

«Но с начала пятой волны прошло еще не очень много времени. Посмотрим, что будет дальше», — добавил инфекционист.