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QR‑коды станут выдавать по результатам тестов на антитела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля. Сейчас сертификаты выдаются только привитым от коронавируса, обладателям медотвода и тем, кто получал положительный результат теста на коронавирус и у кого после болезни были выявлены антитела.

Сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления, говорится в документе.

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В таком случае в сертификате будут графы, в которые будет вноситься информация о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.

QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

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