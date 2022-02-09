QR‑коды станут выдавать по результатам тестов на антитела

Минздрав разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля. Сейчас сертификаты выдаются только привитым от коронавируса, обладателям медотвода и тем, кто получал положительный результат теста на коронавирус и у кого после болезни были выявлены антитела.

Сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления, говорится в документе.

В таком случае в сертификате будут графы, в которые будет вноситься информация о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.

QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.