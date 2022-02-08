Финансисты Минздрава Тувы объяснили, из чего складывается цена на платную услугу по определению РНК коронавируса в мазках. Информацию затребовал глава Тувы Владислав Ховалыг после начавшихся в России прокурорских проверок обоснованности цены на диагностику COVID-19.

Платный ПЦР-тест обходится жителям Тувы в 1,5 тысячи рублей. Взятие мазков с выездом на дом стоит дороже – 2 тысячи рублей. Тестирование состоит из двух процедур – получения мазков со слизистой оболочки носоглотки и лабораторного определения в этих мазках РНК коронавируса методом ПЦР.

Получение мазка стоит 335 рублей. Сюда входит зарплата медсестры, которая составляет около 19 рублей вместе с начислениями за каждую процедуру, и стоимость используемых для получения мазка материалов, оцениваемая в 315,9 рубля, сообщает правительство Тувы.



В стоимость анализа мазков, которая в общей сложности составляет 1240 рублей, включена зарплата врача (19,2 рубля), медсестры или лаборанта (29,01) и младшего персонала (11,23). Самая большая составляющая – расходы на медикаменты, реактивы и износ оборудования, около 1165 рублей.



Чистая прибыль в виде наценки на потраченное время составляет примерно 10 рублей с каждого теста. По информации Минздрава, все доходы от платного тестирования на ковид поступают в распоряжение медцентра и, как правило, направлены на приобретение расходных материалов для проведения анализов.