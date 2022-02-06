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Найдено сходство последствий ковида и болезни Альцгеймера

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что ощущение «тумана» в голове после перенесенного коронавируса может быть вызвано процессами, схожими с теми, которые происходят при болезни Альцгеймера.

Часть пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на спутанность мыслей и проблемы с координацией, трудности при попытках сосредоточиться, приводит ТАСС материалы исследования, опубликованные в журнале Alzheimer’s and Dementia.

Причиной таких проблем быть так называемые таупатии — дефекты мозга, возникающие в результате слипания тау-белка из-за воспалительных процессов в результате коронавируса. Аналогичные дефекты появляются при болезни Альцгеймера, отмечают ученые.

Исследование мозга пациентов, умерших от коронавируса, показало, что у них действительно имеются подобные дефекты — нейрофибриллярные клубки. Ранее они были известны ученым по болезни Альцгеймера.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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