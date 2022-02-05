Новосибирская область прибавила за сутки сразу 2 тысячи заразившихся

Новосибирская область снова поставила рекорд по заболеваемости коронавируса, за сутки заболело сразу 2,1 тысячи человек, сообщает оперштаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 5 февраля в регионе заразились за сутки 2142 человека, в том числе 484 ребенка. Сутки назад заболевших было на 1 тысячу меньше. Выздоровели 422 новосибирца за сутки.

Умерли еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 года, 56 лет, 70 лет, 71 год, 71 год, 88 лет и женщины в возрасте 64 года, 71 год, 79 лет, 81 год, 82 года, 87 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4, 6 тысячи человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3092 пациента, в том числе 191 ребенок.