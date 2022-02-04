Водитель лишился прав после приема корвалола

Водитель, лишенный прав после приема корвалола, попытался оспорить это решение в Верховном суде, но инстанция отклонила иск, подтвердив, что нельзя управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств.

Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов, и мужчину лишили прав, приводит РИА Новости материалы суда.

Водитель подал иск в Верховный суд, указав, что лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов. А пспихотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями.

Но суд постановил, что водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей его, в том числе и после применения лекарств. Она напомнил, что инструкция к препарату должна содержать сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортом.