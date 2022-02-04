НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водитель лишился прав после приема корвалола

Источник:
Sibnet.ru
488 2
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Водитель, лишенный прав после приема корвалола, попытался оспорить это решение в Верховном суде, но инстанция отклонила иск, подтвердив, что нельзя управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, даже если оно является результатом приема лекарств.

Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов, и мужчину лишили прав, приводит РИА Новости материалы суда.

Водитель подал иск в Верховный суд, указав, что лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов. А пспихотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями.

Но суд постановил, что водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей его, в том числе и после применения лекарств. Она напомнил, что инструкция к препарату должна содержать сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортом.

Тема: Дорожные войны
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Эксперт указал на опасное действие при ДТП на парковке
Автоэксперт объяснил, можно ли пить за рулем
Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Видео избиения детей иркутским учителем ОБЖ дошло до властей
Изморозь и гололед пообещали новосибирцам
Омича арестовали за издевательства над младенцем
Морозы ослабнут на выходных в Забайкалье
Самое популярное
Игра It Takes Two получит экранизацию
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин прилетел в Пекин на церемонию открытия Олимпиады
США ввели санкции против Белоруссии
Программу утилизации старых авто перезапустят
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru