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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил вероятность нового локдауна

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти не обсуждают планы введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Владимир Путин во время встречи с членами «Деловой России». Глава государства ответил на вопрос, собирается ли государство вводить новые ограничения.

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин.

Президент уточнил, что с учетом ситуации с новым штаммом «омикрон» обсуждается другой вопрос — снятие ограничений для контактных лиц в ближайшее время. Они смогут спокойно продолжать свою трудовую деятельность, даже если недавно контактировали с заболевшими.

Согласно официальным данным оперативного штаба на 3 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 155 768 случаев. Это рекордный показатель с начала пандемии.

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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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