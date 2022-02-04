Путин оценил вероятность нового локдауна

Российские власти не обсуждают планы введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Владимир Путин во время встречи с членами «Деловой России». Глава государства ответил на вопрос, собирается ли государство вводить новые ограничения.

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин.

Президент уточнил, что с учетом ситуации с новым штаммом «омикрон» обсуждается другой вопрос — снятие ограничений для контактных лиц в ближайшее время. Они смогут спокойно продолжать свою трудовую деятельность, даже если недавно контактировали с заболевшими.

Согласно официальным данным оперативного штаба на 3 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 155 768 случаев. Это рекордный показатель с начала пандемии.