Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи

Новосибирская область побила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом, 3 февраля в регионе оказалось 1,3 тысячи новых зараженных, сообщает оперштаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 3 февраля в регионе зарегистрировано 1347 зараженных за сутки, в том числе – 307 детей. За день до этого было меньше тысячи заражений. Выписали с выздоровлением 379 человек за сутки.

Умерли 14 пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 59 лет, 68 лет, 79 лет, 84 года, 88 лет и женщины в возрасте 59 лет, 64 года, 64 года, 68 лет, двое в возрасте 71 год, 82 года, 100 лет.

В поликлиниках Новосибирска созданы 330 ковидных бригад, обслуживающих вызовы на дому. Дополнительно привлекли более 2 тысяч медиков. Это врачи непрофильных специальностей и студенты медвузов.