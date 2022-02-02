Попова отвергла обязательный карантин для привитых от COVID-19

Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце января правительство России постановило сократить срок карантина при заболевании COVID-19 с 14 дней до семи, оно вступило в силу. Это касается тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», — цитирует Попову РИА Новости.

Попова указала, что по этому вопросу есть большое число исследований, в которых сказано, что у привитых и переболевших пациентах в случае болезни «концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».

Сокращение срока карантина связано с тем, что инкубационный период коронавируса при заражении омикрон-штаммом, который уже распространился в России, составляет от двух до пяти дней.