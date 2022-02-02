НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Попова отвергла обязательный карантин для привитых от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
509 1
Фото: © Sibnet.ru

Привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце января правительство России постановило сократить срок карантина при заболевании COVID-19 с 14 дней до семи, оно вступило в силу. Это касается тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», — цитирует Попову РИА Новости.

Попова указала, что по этому вопросу есть большое число исследований, в которых сказано, что у привитых и переболевших пациентах в случае болезни «концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».

Сокращение срока карантина связано с тем, что инкубационный период коронавируса при заражении омикрон-штаммом, который уже распространился в России, составляет от двух до пяти дней.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Легкая мишень: почему «омикрон» опасен для детей?
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томское УФАС проверит цены на ПЦР-тесты
Тулеев выступил против Крапивинской ГЭС
Двое погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в Новосибирской области
Атомный ледокол «Сибирь» впервые провел суда по Енисею
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Зеленский предложил отмену армейского призыва
Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань
Госдолг США установил исторический рекорд
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
Sibnet.Ru