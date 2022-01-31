НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Тува отправила школы на дистант

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Фото: © Sibnet.ru

Школы и средние специальные учебные заведения отправили в понедельник на дистанционное обучение в Туве до 7 февраля, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Новый штамм "омикрон" в сто раз заразнее предыдущих, поэтому темпы заболеваемости оказались быстрее, чем раньше. Каждый раз коронавирус мутирует и отличается от других штаммов. Медики вновь вступили в бой за жизнь каждого пациента, в наших силах им помочь, оставаясь дома и соблюдая все меры предосторожности», — отметил Ховалыг.

По его словам, изоляция позволит больше внимания уделить семье. Также он попросил жителей в преддверии тувинского Нового года Шагаа, когда принято ходить в гости, поздравить друг друга по видеосвязи.

За прошедшие сутки в Туве лабораторно подтвердили 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 143 детей. Это новый максимум в регионе.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Бурятия установила максимум по заразившимся COVID за сутки
смотреть все
Республика Тува #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Порция облачности принесет в Новосибирск снежную погоду
Водителя и пассажиров выбросило из Mercedes в ДТП на мосту в Омске
Перепады погоды ожидаются в Забайкалье в начале февраля
Тува отправила школы на дистант
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Объявлена дата начала продаж игровой консоли Steam Deck
Обсуждение (0)
Картина дня
Новые британские санкции ударят по энергокомпаниям России
Умер режиссер и сценарист Виктор Мережко
Российская армия получит бесшумный «змеиный» пистолет
Камеры ГИБДД не узнали Lada Niva Travel
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
34
Телеканал CNN назвал Харьков российским городом
33
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
27
США и НАТО отвергли все ключевые требования России
Sibnet.Ru