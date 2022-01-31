Тува отправила школы на дистант

Школы и средние специальные учебные заведения отправили в понедельник на дистанционное обучение в Туве до 7 февраля, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Новый штамм "омикрон" в сто раз заразнее предыдущих, поэтому темпы заболеваемости оказались быстрее, чем раньше. Каждый раз коронавирус мутирует и отличается от других штаммов. Медики вновь вступили в бой за жизнь каждого пациента, в наших силах им помочь, оставаясь дома и соблюдая все меры предосторожности», — отметил Ховалыг.

По его словам, изоляция позволит больше внимания уделить семье. Также он попросил жителей в преддверии тувинского Нового года Шагаа, когда принято ходить в гости, поздравить друг друга по видеосвязи.

За прошедшие сутки в Туве лабораторно подтвердили 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 143 детей. Это новый максимум в регионе.