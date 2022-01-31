Световые столбы сфотографировали в Новосибирской области

Фотограф снял в поселке Сузун Новосибирской области необычное явление — световые столбы, он опубликовал снимки в Instagram.

«А у нас опять световые столбы», — написал фотограф под ником Suzun54reg в Instagram. Фотографии он сделал в поселке Сузун, находящемся в 150 километрах к юго-западу от Новосибирска.

Отсутствие высоток и огней большого города, а также ясная погода позволили фотографу сделать красивые кадры световых столбов.

Световые столбы появляются, когда при резком понижении температуры, влага вымораживается из атмосферы и шестигранные кристаллики льда опускаются вниз. Они отражают свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И возникает очень красивый световой столб.