Новые санкции против России ударят по мировой финансовой системе

Экономические санкции, которые США планируют ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы, считают эксперты The New York Times.

Ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Эксперты считают, что эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что американские санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В странах Запада звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.