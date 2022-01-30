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Новые санкции против России ударят по мировой финансовой системе

Источник:
ТАСС
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Фото: Alex Proimos from Sydney, Australia / CC BY 2.0

Экономические санкции, которые США планируют ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы, считают эксперты The New York Times.

Ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Эксперты считают, что эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что американские санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В странах Запада звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Экономика #Деньги
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Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.
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