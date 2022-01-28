Изменен расчет тарифов на воду

Обязательный учет нормативов потерь воды поставляющими компаниями вводится в России, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Сейчас таких нормативов нет, и все потери воды включаются в тариф — то есть оплачиваются жильцами. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, теперь их будут учитывать при оплате.

Закон дает право Минстрою утверждать порядок введения нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке.

Сами нормативы допустимых потерь воды, которые будут включать в тарифы, должны разрабатывать власти субъектов. По оценке экспертов, потери воды по отдельным организациям превышают 28%.

После вступления закона в силу информация о потерях воды будет применяться при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, они будут пересчитаны.