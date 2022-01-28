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Изменен расчет тарифов на воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Обязательный учет нормативов потерь воды поставляющими компаниями вводится в России, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Сейчас таких нормативов нет, и все потери воды включаются в тариф — то есть оплачиваются жильцами. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, теперь их будут учитывать при оплате.

Закон дает право Минстрою утверждать порядок введения нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке.

Сами нормативы допустимых потерь воды, которые будут включать в тарифы, должны разрабатывать власти субъектов. По оценке экспертов, потери воды по отдельным организациям превышают 28%.

После вступления закона в силу информация о потерях воды будет применяться при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, они будут пересчитаны.

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Топ комментариев

physx

Главная проблемы страны - это наше правительство.

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

Saw77

а почему за развал медицицы в стране его не расстреляли?

Disobedient

Не первый такой . У некоторых история начиналась с приходом династии Романовых. У кого-то с 1917года....
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