Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп

Год Черного Водяного Тигра по восточному календарю наступает 1 февраля 2022 года. Что принесет своенравное животное представителям других знаков китайского зодиака?

Тигр по восточному календарю сменяет Быка 1 февраля 2022 года. И с этого момента новый хозяин года устанавливает новые правила игры. Водяной тигр гораздо своенравнее и импульсивнее Быка. Кроме того, стихия Воды добавляет правителю противоречивости. С одной стороны сильный, уверенный и агрессивный зверь, с другой — плавность, медлительность, текучесть воды.

Но в то же время именно эта стихия награждает правителя года интуицией, проницательностью и творческими способностями, что в сочетании с мощной энергией может повернуть вспять любые процессы и изменить жизнь любого знака китайского зодиака.

В итоге жизнь большинства знаков Восточного гороскопа в 2022 году не будет спокойной. Тигр добавит динамичности событий, изменит множество обстоятельств, заставит искать свое место и много работать для достижения успеха. Но у Тигра есть и любимчики, к ним в 2022 году постучатся в двери удача в карьере, финансах и новая любовь.

Прогноз для знаков Китайского зодиака

Календарь животных — это Китайский зодиак (еще называют восточным календарем), олицетворяющий 12-летний цикл, в котором каждому году соответствует животное и стихия (элемент природы).

Знаки Китайского календаря по годам рождения



Крыса 1912

1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008

Бык

1913

1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009

Тигр

1914

1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010

Кролик (Кот)



1915

1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

Дракон

1916

1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012

Змея

1917

1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013

Лошадь 1918

1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

Коза 1919

1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 Обезьяна

1920



1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016

Петух

1921

1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017

Собака

1922

1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 Свинья

1923

1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007

2019





Крыса: как в колесе

Крысам, которые отличаются предприимчивостью, Тигр обещает благосклонность. Год будет удачным для новых открытий. Но придется хорошенько потрудиться, хотя ни одна преграда не будет непреодолимой.

На первое место для Крыс-мужчин выйдет сфера финансов. Сильным представителям этого знака предстоит максимально сосредоточиться на зарабатывании денег. Может появиться интересная возможность начать свое дело.

Крысам-женщинам китайский гороскоп обещает раскрытие творческих способностей и новый роман. Он случится в середине года, вероятнее всего, летом. Скорее всего, знакомство будет с кем-то издалека или произойдет в поездке.

Бык: спокойствие и порядок

Паника, суета и торопливость в принятии решений — это то, что противопоказано Быкам в год Тигра. Необходимо максимально исключить элементы хаоса и научиться планировать каждый день.

Быкам-мужчинам восточный гороскоп обещает не очень простой, но насыщенный и плодотворный год. В то же время мужчины-Быки как никогда будут заряжены энергией с первых дней года Тигра. Но не стоит растрачивать ее на развлечения и мимолетные связи, таким путем бонусов от покровителя 2022 года не добиться.

Быкам-женщинам 2022 год также обещает новые дела и планы. На первом месте, вероятнее всего, будет работа, но свободным представителям знака гороскоп предсказывает начало бурного служебного романа.

Тигр: везунчик года

Само собой, Тигр в новом году окажется самым счастливым знаком, любимчиком Фортуны. Поэтому в 2022 году Тигры могут смело идти на любые перемены, лучшего времени для воплощения мечты в жизнь не будет.

Тиграм-мужчинам гороскоп советует обратить внимание на финансовую сферу. Но причиной усилий станут не проблемы, а череда возможностей. Вложения средств окажутся очень выгодными, смена работы также будет удачной. Аккуратнее стоит быть лишь с конкурентами и с условиями договоров.

Женщинам-Тиграм гороскоп на 2022 год обещает удачу во всех сферах. За что бы они не взялись — все получится. Порадуют и личная жизнь, и работа, и здоровье. Проблемы, которые волновали в прошлом году, наконец-то отступят. Во всех делах можно рассчитывать на поддержку близких.

Кролик (Кот): судьбоносный год

Для многих Кроликов год Тигра станет судьбоносным. То, что случится в 2022 году, окажет большое влияние на дальнейшую жизнь. Главное — не сопротивляться переменам.

Основной совет Тигра для Кроликов-мужчин — реально смотреть на вещи. Во всех сферах жизни в новом году важно руководствоваться логикой. Работа пойдет в гору, а вот в личной жизни стоит быть осторожнее. Особенно важные события случаться во втором полугодии.

Кроликов-женщин в 2022 году ждет смена приоритетов, переоценка ценностей. Новый год даст возможность понять, куда двигаться дальше. Выводы могут приятно удивить представительниц знака Восточного гороскопа.

Дракон: без потрясений

Если в предыдущие года Драконов штормило, то теперь пришло время штиля. Год будет достаточно стабильный, для некоторых даже скучный. Не стоит провоцировать покровителя года пылкими порывами и попытками поймать журавля в небе, лучше просто наслаждаться временем — пусть без взлетов, но и без потрясений.

Драконам-мужчинам Тигр советует поумерить импульсивность и не слишком растрачивать энергию в надежде на головокружительный результат. Положительные бонусы будут, особенно в профессиональной сфере, но наградит ими покровитель года только рассудительных и дисциплинированных Драконов.

Китайский гороскоп для женщин-Драконов обещает более насыщенный событиями год. Прекрасным представительницам знака сначала захочется изменить образ, вид деятельности. а потом и сменить мужчину рядом. Удача в этом вопросе гарантирована только незамужним Драконам. А в семье лучше планировоать другие перемены — переезды и пополнение.

Змея: мудрость и интуиция

Подаренные природой качества Змеи обеспечат успех во многих начинаниях 2022 года. Важно подмечать детали и верно трактовать их, прислушиваться к интуиции в принятии решений и проявлять мудрость в отношениях.

Змей-мужчин в 2022 году ждет спокойный и плодотворный период. Представители знака смогут добиться успехов в приоритетной для себя сфере. Также появится прекрасная возможность как научиться новому, так и поделиться своим опытом. Стоит сделать акцент на сотрудничестве и партнерстве.

Змеи-женщины в год Тигра смогут в полной мере раскрыть и проявить свои лучшие качества. Это касается не только работы, но и личной жизни. Удачными окажутся изменения во внешности, романтические знакомства — самое время включать свои женские чары, чтобы добиться желаемого. Но важно сохранять эмоциональную стабильность и показывать обиды.

Лошадь: трудности и сюрпризы

Год Тигра начнется для Лошадей с ударного труда. От этого могут посетить чувство несправедливости или даже депрессия. Но Тигр подготовил сюрпризы — усилия в перспективе окажутся неожиданно удачными.

Для Лошадей-мужчин 2022 год не будет самым лучшим в карьерном финансовом плане. Стоит поумерить аппетит и поменьше рисковать деньгами. Но тех Лошадей, кто жил скромно в предыдущие годы, ждет улучшение благосостояния. В делах препятствий и авантюр не ожидается, но усилится конкуренция, поэтому любые рабочие задачи нужно выполнять с максимальным качеством.

А вот для женщин-Лошадей год Тигра станет временем перемен. Тем, кто мечтает наладить личную жизнь, китайский гороскоп на 2022 год советует изменить привычные маршруты и правила — представительницы знака могут встретить любовь в весьма неожиданном месте.

Коза (Овца): сплошные впечатления

События 2022 года станут для Коз одними из самых яркий воспоминаний. Желания будут сбываться, да еще и с бонусами. Но многое из этого окажется мимолетным и принесет лишь яркие впечатления.

Для Коз-мужчин Тигр приготовил знакомства и интересные деловые предложения. Год сулит удачу в открытии собственного дела, смене работы. Важно не терять оптимизма во всех сферах жизни, тогда задуманное сбудется.

Козам-женщинам год Тигра подарит возможность изменить к лучшему себя — внешность, привычки, образ жизни. Новый яркий имидж не останется незамеченным. В деловой сфере удачу ждет представительниц знака, чья работа связана с творчеством.

Обезьяна: качели и уроки

Обезьянам год Тигра принесет разнообразные события. То проблемы как будто растворятся, то окружат неприятности и начнутся неудачи там, где их совсем не ожидали. Но все это преодолимо, главное — выносить правильный опыт из жизненных уроков.

Обезьян-мужчин ждет достаточно напряженный, зато плодотворный год Тигра. Чтобы достигнуть успехов в карьере и бизнесе, придется постараться, зато и результат будет впечатляющим. Наиболее удачно в 2022 году сложатся дела у тех Обезьян, чья работа связана с цифрами и финансами.

Женщин-Обезьян в новом году порадуют спорт, хобби, внешность. Если в приоритете карьера, удача на стороне представительниц знака, но, вероятнее всего, в 2022 году Обезьянам будет интереснее какое-то новое увлечение. В денежных делах важно проявить разумную экономию, чтобы достигнуть поставленной цели.

Петух: не усложнять простое

Главное для Петухов в 2022 году — не создавать себе проблем самостоятельно. Не нужно искать подводные камни там, где их нет, и надумывать проблемы, если все кажется слишком легким. Не останавливаться и не ходить кругами — только вперед.

Петухам-мужчинам год Тигра приготовил перемены. Представители этого знака восточного гороскопа будут стремиться ко всему новому. Удача ждет тех, кто задумал переехать или поменять работу. Также появится возможность монетизировать хобби.

Женщинам-Петухам в 2022 году стоит сделать акцент на развитии. Возможна работа в новой сфере или интересное обучение, резкий карьерный скачок. Одинокие женщины-Петухи смогут устроить жизнь, если перестанут томиться в ожидании и сетовать на венец безбрачия, а сами перейдут к активным поискам.

Собака: как потопаешь, так и полопаешь

Собак, которые привыкли жить за чужой счет, ждет разочарование. Теперь придется трудится и самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Бонусы от Тигра стоит ждать в конце года. Но в отношении Собак хозяин года будет особенно справедлив и придирчив. Даст только то, что заслужили.

Для мужчин-Собак 2022 год станет временем позитивных изменений. Тигр принесет представителям знака огромный заряд бодрости и энергии, поэтому Собаки смогут в полной мере реализовать себя в приоритетной для них сфере. Возможно также избавление от отношений, которые уже давно напрягали — будь то романтический союз или деловое партнерство.

Женщинам-Собакам в новом году будет важнее личная жизнь. Китайский гороскоп обещает свободным представительницам знака бурный роман, который вполне может привести к свадьбе, а семейным — новый радостный этап в отношениях.

Кабан (Свинья): мечты сбываются

Свинью, как никого, Тигр задарит подарками. Но не стоит злоупотреблять и вредничать. Нужно замечать подсказки судьбы не отворачиваться от предлагаемых возможностей.

Кабанам-мужчинам 2022 год обещает успехи в карьере. Наиболее вероятны продвижения в первой половине года. Успехи будут даваться легко, но для достижения результата важно активизироваться уже зимой — не стоит забывать, что под лежачий камень вода не течет.

Кабанам-женщинам год Тигра принесет новые важные знакомства — как в деловой сфере, так и в личной жизни. Во всех делах стоит сделать акцент на партнерство, связи, коллективные проекты. Удача улыбнется тем, кто мечтал о новом романе.