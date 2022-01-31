Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп

Год Черного Водяного Тигра по восточному календарю наступает 1 февраля 2022 года. Что принесет своенравное животное представителям других знаков китайского зодиака?
Тигр по восточному календарю сменяет Быка 1 февраля 2022 года. И с этого момента новый хозяин года устанавливает новые правила игры. Водяной тигр гораздо своенравнее и импульсивнее Быка. Кроме того, стихия Воды добавляет правителю противоречивости. С одной стороны сильный, уверенный и агрессивный зверь, с другой — плавность, медлительность, текучесть воды.
Но в то же время именно эта стихия награждает правителя года интуицией, проницательностью и творческими способностями, что в сочетании с мощной энергией может повернуть вспять любые процессы и изменить жизнь любого знака китайского зодиака.
В итоге жизнь большинства знаков Восточного гороскопа в 2022 году не будет спокойной. Тигр добавит динамичности событий, изменит множество обстоятельств, заставит искать свое место и много работать для достижения успеха. Но у Тигра есть и любимчики, к ним в 2022 году постучатся в двери удача в карьере, финансах и новая любовь.
Прогноз для знаков Китайского зодиака
Календарь животных — это Китайский зодиак (еще называют восточным календарем), олицетворяющий 12-летний цикл, в котором каждому году соответствует животное и стихия (элемент природы).
Знаки Китайского календаря по годам рождения
|
Крыса
|1912
|1924
|1936
|1948
|1960
|1972
|1984
|1996
|2008
|
Бык
|1913
|1925
|1937
|1949
|1961
|1973
|1985
|1997
|2009
|
Тигр
|1914
|1926
|1938
|1950
|1962
|1974
|1986
|1998
|2010
Кролик (Кот)
|1915
|1927
|1939
|1951
|1963
|1975
|1987
|1999
|2011
|
Дракон
|1916
|1928
|1940
|1952
|1964
|1976
|1988
|2000
|2012
|
Змея
|1917
|1929
|1941
|1953
|1965
|1977
|1989
|2001
|2013
|
Лошадь
|1918
|1930
|1942
|1954
|1966
|1978
|1990
|2002
|2014
|
Коза
|1919
|1931
|1943
|1955
|1967
|1979
|1991
|2003
|2015
|Обезьяна
1920
|1932
|1944
|1956
|1968
|1980
|1992
|2004
|2016
Петух
|1921
|1933
|1945
|1957
|1969
|1981
|1993
|2005
|2017
Собака
|1922
|1934
|1946
|1958
|1970
|1982
|1994
|2006
|2018
Свинья
|1923
|1935
|1947
|1959
|1971
|1983
|1995
|2007
2019
Крыса: как в колесе
Крысам, которые отличаются предприимчивостью, Тигр обещает благосклонность. Год будет удачным для новых открытий. Но придется хорошенько потрудиться, хотя ни одна преграда не будет непреодолимой.
На первое место для Крыс-мужчин выйдет сфера финансов. Сильным представителям этого знака предстоит максимально сосредоточиться на зарабатывании денег. Может появиться интересная возможность начать свое дело.
Крысам-женщинам китайский гороскоп обещает раскрытие творческих способностей и новый роман. Он случится в середине года, вероятнее всего, летом. Скорее всего, знакомство будет с кем-то издалека или произойдет в поездке.
Бык: спокойствие и порядок
Паника, суета и торопливость в принятии решений — это то, что противопоказано Быкам в год Тигра. Необходимо максимально исключить элементы хаоса и научиться планировать каждый день.
Быкам-мужчинам восточный гороскоп обещает не очень простой, но насыщенный и плодотворный год. В то же время мужчины-Быки как никогда будут заряжены энергией с первых дней года Тигра. Но не стоит растрачивать ее на развлечения и мимолетные связи, таким путем бонусов от покровителя 2022 года не добиться.
Быкам-женщинам 2022 год также обещает новые дела и планы. На первом месте, вероятнее всего, будет работа, но свободным представителям знака гороскоп предсказывает начало бурного служебного романа.
Тигр: везунчик года
Само собой, Тигр в новом году окажется самым счастливым знаком, любимчиком Фортуны. Поэтому в 2022 году Тигры могут смело идти на любые перемены, лучшего времени для воплощения мечты в жизнь не будет.
Тиграм-мужчинам гороскоп советует обратить внимание на финансовую сферу. Но причиной усилий станут не проблемы, а череда возможностей. Вложения средств окажутся очень выгодными, смена работы также будет удачной. Аккуратнее стоит быть лишь с конкурентами и с условиями договоров.
Женщинам-Тиграм гороскоп на 2022 год обещает удачу во всех сферах. За что бы они не взялись — все получится. Порадуют и личная жизнь, и работа, и здоровье. Проблемы, которые волновали в прошлом году, наконец-то отступят. Во всех делах можно рассчитывать на поддержку близких.
Кролик (Кот): судьбоносный год
Для многих Кроликов год Тигра станет судьбоносным. То, что случится в 2022 году, окажет большое влияние на дальнейшую жизнь. Главное — не сопротивляться переменам.
Основной совет Тигра для Кроликов-мужчин — реально смотреть на вещи. Во всех сферах жизни в новом году важно руководствоваться логикой. Работа пойдет в гору, а вот в личной жизни стоит быть осторожнее. Особенно важные события случаться во втором полугодии.
Кроликов-женщин в 2022 году ждет смена приоритетов, переоценка ценностей. Новый год даст возможность понять, куда двигаться дальше. Выводы могут приятно удивить представительниц знака Восточного гороскопа.
Дракон: без потрясений
Если в предыдущие года Драконов штормило, то теперь пришло время штиля. Год будет достаточно стабильный, для некоторых даже скучный. Не стоит провоцировать покровителя года пылкими порывами и попытками поймать журавля в небе, лучше просто наслаждаться временем — пусть без взлетов, но и без потрясений.
Драконам-мужчинам Тигр советует поумерить импульсивность и не слишком растрачивать энергию в надежде на головокружительный результат. Положительные бонусы будут, особенно в профессиональной сфере, но наградит ими покровитель года только рассудительных и дисциплинированных Драконов.
Китайский гороскоп для женщин-Драконов обещает более насыщенный событиями год. Прекрасным представительницам знака сначала захочется изменить образ, вид деятельности. а потом и сменить мужчину рядом. Удача в этом вопросе гарантирована только незамужним Драконам. А в семье лучше планировоать другие перемены — переезды и пополнение.
Змея: мудрость и интуиция
Подаренные природой качества Змеи обеспечат успех во многих начинаниях 2022 года. Важно подмечать детали и верно трактовать их, прислушиваться к интуиции в принятии решений и проявлять мудрость в отношениях.
Змей-мужчин в 2022 году ждет спокойный и плодотворный период. Представители знака смогут добиться успехов в приоритетной для себя сфере. Также появится прекрасная возможность как научиться новому, так и поделиться своим опытом. Стоит сделать акцент на сотрудничестве и партнерстве.
Змеи-женщины в год Тигра смогут в полной мере раскрыть и проявить свои лучшие качества. Это касается не только работы, но и личной жизни. Удачными окажутся изменения во внешности, романтические знакомства — самое время включать свои женские чары, чтобы добиться желаемого. Но важно сохранять эмоциональную стабильность и показывать обиды.
Лошадь: трудности и сюрпризы
Год Тигра начнется для Лошадей с ударного труда. От этого могут посетить чувство несправедливости или даже депрессия. Но Тигр подготовил сюрпризы — усилия в перспективе окажутся неожиданно удачными.
Для Лошадей-мужчин 2022 год не будет самым лучшим в карьерном финансовом плане. Стоит поумерить аппетит и поменьше рисковать деньгами. Но тех Лошадей, кто жил скромно в предыдущие годы, ждет улучшение благосостояния. В делах препятствий и авантюр не ожидается, но усилится конкуренция, поэтому любые рабочие задачи нужно выполнять с максимальным качеством.
А вот для женщин-Лошадей год Тигра станет временем перемен. Тем, кто мечтает наладить личную жизнь, китайский гороскоп на 2022 год советует изменить привычные маршруты и правила — представительницы знака могут встретить любовь в весьма неожиданном месте.
Коза (Овца): сплошные впечатления
События 2022 года станут для Коз одними из самых яркий воспоминаний. Желания будут сбываться, да еще и с бонусами. Но многое из этого окажется мимолетным и принесет лишь яркие впечатления.
Для Коз-мужчин Тигр приготовил знакомства и интересные деловые предложения. Год сулит удачу в открытии собственного дела, смене работы. Важно не терять оптимизма во всех сферах жизни, тогда задуманное сбудется.
Козам-женщинам год Тигра подарит возможность изменить к лучшему себя — внешность, привычки, образ жизни. Новый яркий имидж не останется незамеченным. В деловой сфере удачу ждет представительниц знака, чья работа связана с творчеством.
Обезьяна: качели и уроки
Обезьянам год Тигра принесет разнообразные события. То проблемы как будто растворятся, то окружат неприятности и начнутся неудачи там, где их совсем не ожидали. Но все это преодолимо, главное — выносить правильный опыт из жизненных уроков.
Обезьян-мужчин ждет достаточно напряженный, зато плодотворный год Тигра. Чтобы достигнуть успехов в карьере и бизнесе, придется постараться, зато и результат будет впечатляющим. Наиболее удачно в 2022 году сложатся дела у тех Обезьян, чья работа связана с цифрами и финансами.
Женщин-Обезьян в новом году порадуют спорт, хобби, внешность. Если в приоритете карьера, удача на стороне представительниц знака, но, вероятнее всего, в 2022 году Обезьянам будет интереснее какое-то новое увлечение. В денежных делах важно проявить разумную экономию, чтобы достигнуть поставленной цели.
Петух: не усложнять простое
Главное для Петухов в 2022 году — не создавать себе проблем самостоятельно. Не нужно искать подводные камни там, где их нет, и надумывать проблемы, если все кажется слишком легким. Не останавливаться и не ходить кругами — только вперед.
Петухам-мужчинам год Тигра приготовил перемены. Представители этого знака восточного гороскопа будут стремиться ко всему новому. Удача ждет тех, кто задумал переехать или поменять работу. Также появится возможность монетизировать хобби.
Женщинам-Петухам в 2022 году стоит сделать акцент на развитии. Возможна работа в новой сфере или интересное обучение, резкий карьерный скачок. Одинокие женщины-Петухи смогут устроить жизнь, если перестанут томиться в ожидании и сетовать на венец безбрачия, а сами перейдут к активным поискам.
Собака: как потопаешь, так и полопаешь
Собак, которые привыкли жить за чужой счет, ждет разочарование. Теперь придется трудится и самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Бонусы от Тигра стоит ждать в конце года. Но в отношении Собак хозяин года будет особенно справедлив и придирчив. Даст только то, что заслужили.
Для мужчин-Собак 2022 год станет временем позитивных изменений. Тигр принесет представителям знака огромный заряд бодрости и энергии, поэтому Собаки смогут в полной мере реализовать себя в приоритетной для них сфере. Возможно также избавление от отношений, которые уже давно напрягали — будь то романтический союз или деловое партнерство.
Женщинам-Собакам в новом году будет важнее личная жизнь. Китайский гороскоп обещает свободным представительницам знака бурный роман, который вполне может привести к свадьбе, а семейным — новый радостный этап в отношениях.
Кабан (Свинья): мечты сбываются
Свинью, как никого, Тигр задарит подарками. Но не стоит злоупотреблять и вредничать. Нужно замечать подсказки судьбы не отворачиваться от предлагаемых возможностей.
Кабанам-мужчинам 2022 год обещает успехи в карьере. Наиболее вероятны продвижения в первой половине года. Успехи будут даваться легко, но для достижения результата важно активизироваться уже зимой — не стоит забывать, что под лежачий камень вода не течет.
Кабанам-женщинам год Тигра принесет новые важные знакомства — как в деловой сфере, так и в личной жизни. Во всех делах стоит сделать акцент на партнерство, связи, коллективные проекты. Удача улыбнется тем, кто мечтал о новом романе.
Killer1974Отличный был актер. Земля ему пухом.
Alexzander1973Пусть земля будет пухом! Очень жаль!
TehN1kЦарство ему небесное! Невосполнимая утрата!
Алекс555Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....