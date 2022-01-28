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Жвачкин заявил о рекордной заболеваемости COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Самое большое количество заболевших коронавирусом за все время пандемии зафиксировано в Томской области, сообщил в пятницу губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии — более четырехсот! Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в "красных" зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения», — цитирует Жвачкина департамент здравоохранения региона.

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Губернатор призвал жителей региона к вакцинации и жесткому соблюдению ограничительных мер.

В январе в сибирских регионах начал активно распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», хотя предыдущий дельта-штамм также продолжает присутствовать. «Омикрон» очень похож на обычную ОРВИ, он еще более заразен, чем другие штаммы коронавируса.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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