НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярский губернатор заразился коронавирусом в Москве

Источник:
Sibnet.ru
428 0
Фото: © instagram.com/uss_av

Губернатор Красноярского края Александр Усс заразился коронавирусом в Москве, острая фаза прошла за три дня, сообщил он в Instagram.

«По возвращении из командировки поднялась температура — в Москве зацепил ковид... Сразу же был помещен в первую краевую. Острая фаза прошла за три дня, потом обычная изоляция. Сегодня тест отрицательный», — написал Усс.

Губернатор после выписки из больницы находился дома и работал в удаленном режиме, но так как он получил отрицательный тест, сможет выйти с карантина.

На самоизоляции находится сейчас мэр Красноярска Сергей Еремин. он уже второй раз болеет коронавирусом.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
QR-коды привитых россиян выставили на продажу
смотреть все
Красноярск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жвачкин заявил о рекордной заболеваемости COVID
Ростуризм запустит зимние чартеры на Байкал
Клип на песню об Агафье Лыковой опубликовали на YouTube
Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томского школьника
Самое популярное
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Новые российские истребители и ЗРК изменят правила войны
Раскрыто убийство семьи в Омской области
Сериал «Перевал Дятлова» повторят в январе на ТВ‑3
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
29
Телеканал CNN назвал Харьков российским городом
27
Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину
27
США и НАТО отвергли все ключевые требования России
Sibnet.Ru