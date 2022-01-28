Красноярский губернатор заразился коронавирусом в Москве

Губернатор Красноярского края Александр Усс заразился коронавирусом в Москве, острая фаза прошла за три дня, сообщил он в Instagram.

«По возвращении из командировки поднялась температура — в Москве зацепил ковид... Сразу же был помещен в первую краевую. Острая фаза прошла за три дня, потом обычная изоляция. Сегодня тест отрицательный», — написал Усс.

Губернатор после выписки из больницы находился дома и работал в удаленном режиме, но так как он получил отрицательный тест, сможет выйти с карантина.

На самоизоляции находится сейчас мэр Красноярска Сергей Еремин. он уже второй раз болеет коронавирусом.