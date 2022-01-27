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Россия заняла второе место по посещениям пиратских сайтов

Источник:
Akamai
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители России в 2021 году 7,2 миллиарда раз посетили сайты с пиратским контентом, это второй показатель в мире после США, следует из статистики CDN-провайдера Akamai.

Американцы, занявшие в рейтинге первое место, посещали пиратские сайты 13,5 миллиарда раз. В тройку по итогам прошлого года также попали жители Индии — у них 6,5 миллиарда посещений.

На четвертом месте рейтинга Китай — 5,9 миллиарда посещений, на пятом оказались жители Бразилии, которые в 2021 году посетили пиратские сайты 4,5 миллиарда раз. Всего за прошлый года было зарегистрировано 121 миллиард посещений сайтов с пиратским контентом.

Наибольшей популярностью среди пиратской продукции пользовались сериалы и другие телевизионные шоу — 67 миллиардов посещений. Второе место досталось книгам —30 миллиардов посещений.

На третьей позиции — фильмы, 14,5 миллиарда посещений. На четвертом месте по популярности — музыка, 10,8 миллиарда посещений. В пятерке также видеоигры и программное обеспечение, на долю которых приходится 8,9 миллиарда заходов пользователей.

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Хайтек #Интернет
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