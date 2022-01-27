Ростехнадзор определился с причинами взрыва на «Листвяжной»

Причинами аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты, сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин.

«Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины (аварии) я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты», — цитирует Никитина ТАСС.

Кроме того, к аварии привели нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании, продолжил Никитин. «Это неумение пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, пронос в шахту телефонов. Такие аппараты запрещены к использованию в шахтах», — добавил он.

Комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии на шахте закончит свою работу 15 февраля.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Под землей в это время находились 285 человек. 46 шахтеров и пятеро горноспасателей погибли. В качестве основной версии случившегося рассматривался выброс метана.