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Младенцы стали втрое чаще попадать в больницы с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дети до года в Новосибирской области по итогам года стали в три раза чаще попадать в больницы с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По наблюдениям медиков, дети стали болеть чаще и тяжелее, в том числе самые маленькие. В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество госпитализированных детей до года с коронавирусом выросло втрое.

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Пневмония развивалась у детей с коронавирусом в 2021 году в 6,5 раз чаще, чем год назад. Случаи коронавирусной пневмонии в основном зарегистрированы среди детей до года и старшего возраста. Нарастание тяжести течения коронавирусной инфекции у детей отмечается с приходом новых штаммов.

В Новосибирскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Ей будут прививать детей от 12 до 17 лет по заявлению родителей. Препарат двухкомпонентный, вводится с интервалом в три недели, но концентрация основного действующего вещества в нем уменьшена в пять раз.

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