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«Омикрон» оказался особо опасен для детей до пяти лет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — сказал ТАСС Горелов.

По его словам, впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. «У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — добавил Горелов.

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Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Штамм коронавируса В.1.1.529 «омикрон» обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. За неделю заболеваемость этим штаммом в стране выросла более чем в пять раз.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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