Критики посчитали фильм о Навальном «поверхностным»

Показ документального фильма «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра состоялся на кинофестивале независимого кино Sundance 2022 в США. После премьеры некоторые критики отметили, что картина получилась «слишком поверхностная».

Так, кинокритик издания IndieWire Дэвид Эрлих написал, что картина о Навальном не раскрывает его личность. «Зрители после просмотра останутся с самым поверхностным пониманием политики Навального», — отметил он.

Даниэль Файнберг из The Hollywood Reporter отметил умение автора фильма задавать Навальному «отличные вопросы», на которые российский оппозиционер в основном давал туманные и пространные ответы.

Канадский режиссер Дэниэл Роэр снимал фильм про Навального в течение трех месяцев — с момента выхода оппозиционера из комы до его ареста. Кинолента создавалась при поддержке CNN Films и HBO Max.