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Дела Навального
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Критики посчитали фильм о Навальном «поверхностным»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Показ документального фильма «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра состоялся на кинофестивале независимого кино Sundance 2022 в США. После премьеры некоторые критики отметили, что картина получилась «слишком поверхностная».

Так, кинокритик издания IndieWire Дэвид Эрлих написал, что картина о Навальном не раскрывает его личность. «Зрители после просмотра останутся с самым поверхностным пониманием политики Навального», — отметил он.

Даниэль Файнберг из The Hollywood Reporter отметил умение автора фильма задавать Навальному «отличные вопросы», на которые российский оппозиционер в основном давал туманные и пространные ответы.

Канадский режиссер Дэниэл Роэр снимал фильм про Навального в течение трех месяцев — с момента выхода оппозиционера из комы до его ареста. Кинолента создавалась при поддержке CNN Films и HBO Max.

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Топ комментариев

ponhik78

Надеюсь это станет прецедентом. А то дилеры реально в край уже оборзели!!!

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.

fydor55

Как говаривал Задорнов - "Ну тупыыееее"

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.
Sibnet.Ru