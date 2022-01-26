Google внедрит новый способ сбора данных о пользователях

Новая технология будет определять интересы пользователя на основе его поисковой активности и предлагать подходящую рекламу. При этом пользователи сами смогут редактировать свои интересы, сообщается в официальном блоге Google.

Технология Topics, которую анонсировал Google, позволит браузеру анализировать поисковые запросы и определять три ключевые темы, интересовавшие пользователя на протяжении трех последних недель. При посещении сайтов эта информация будет передаваться партнерам для подбора соответствующего рекламного контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как увеличить маленькую фотографию

Каждую неделю данные об интересах будут обновляться. Дополнительно пользователи смогут сами редактировать список тем в Topics или совсем отказаться от использования технологии. Какая реклама будет демонстрироваться в случае отключения опции, разработчики не сообщают.



Google обратил внимание, что новая система сбора информации не будет использовать данные о поле и расе и не затронет конфиденциальные данные пользователей, такие как адреса электронной почты или пароли. Тестирование новой функции начнется в ближайшем будущем.