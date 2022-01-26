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Google внедрит новый способ сбора данных о пользователях

Источник:
Sibnet.ru
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Новая технология определяет список интересов пользователя на основе его поисковой активности за последние три недели и предлагает рекламу на их основе
Фото: © Google

Новая технология будет определять интересы пользователя на основе его поисковой активности и предлагать подходящую рекламу. При этом пользователи сами смогут редактировать свои интересы, сообщается в официальном блоге Google. 

Технология Topics, которую анонсировал Google, позволит браузеру анализировать поисковые запросы и определять три ключевые темы, интересовавшие пользователя на протяжении трех последних недель. При посещении сайтов эта информация будет передаваться партнерам для подбора соответствующего рекламного контента. 

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Каждую неделю данные об интересах будут обновляться. Дополнительно пользователи смогут сами редактировать список тем в Topics или совсем отказаться от использования технологии. Какая реклама будет демонстрироваться в случае отключения опции, разработчики не сообщают.

Google обратил внимание, что новая система сбора информации не будет использовать данные о поле и расе и не затронет конфиденциальные данные пользователей, такие как адреса электронной почты или пароли. Тестирование новой функции начнется в ближайшем будущем.

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