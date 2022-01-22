Стоимость реконструкции Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске, ни разу не ремонтировавшегося с момента открытия в 1955 году, возросла почт в два раза — с 1,6 до 2,7 миллиарда рублей, сообщил пресс-центр мэрии.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ по Октябрьскому мосту составляет в текущих ценах 2,7 миллиарда рублей с НДС, приводит ТАСС данные департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Увеличение стоимости работ связано с ростом цен на стройматериалы и особыми требованиями, которые предъявляются к реконструкции мостовых переходов, в частности с требованиями к освещению.

Октябрьский мост в Новосибирске— старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь. Он построен в 1955 году, с тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали. Для того, чтобы приступить к полноценному ремонту, необходимо заменить гидроизоляцию - железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон.