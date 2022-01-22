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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Неизвестный вырезал семью в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неизвестный проник в дом в селе Юрьевка и зарезал семью из трех человек — женщину с мужем и их 10-летнюю дочь, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, утром в субботу в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями.

Еще двое детей: 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Семья характеризуется положительно.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Правоохранительные органы ищут подозреваемого.

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Омск #ЧП #Криминал
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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.
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