Неизвестный вырезал семью в Омской области

Неизвестный проник в дом в селе Юрьевка и зарезал семью из трех человек — женщину с мужем и их 10-летнюю дочь, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, утром в субботу в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями.

Еще двое детей: 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Семья характеризуется положительно.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Правоохранительные органы ищут подозреваемого.