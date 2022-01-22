Кузбасскую шахту «Комсомолец» эвакуировали

Фото: © СУЭК
Более 50 шахтеров эвакуировали из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в субботу. Работа шахты приостановлена.
«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием.
По информации «Известий», силы МЧС на произошедший инцидент не привлекали.
Шахта «Комсомолец» входит в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Сдана в эксплуатацию в 1933 году. Добывает уголь марки Г. В марте 2000 года здесь произошел взрыв метана, в результате которого погибли 12 горноспасателей.
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