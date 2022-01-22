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Кузбасскую шахту «Комсомолец» эвакуировали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУЭК

Более 50 шахтеров эвакуировали из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в субботу. Работа шахты приостановлена.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием.

По информации «Известий», силы МЧС на произошедший инцидент не привлекали.

Шахта «Комсомолец» входит в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Сдана в эксплуатацию в 1933 году. Добывает уголь марки Г. В марте 2000 года здесь произошел взрыв метана, в результате которого погибли 12 горноспасателей.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...
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