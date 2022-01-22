Кузбасскую шахту «Комсомолец» эвакуировали

Более 50 шахтеров эвакуировали из шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в субботу. Работа шахты приостановлена.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием.

По информации «Известий», силы МЧС на произошедший инцидент не привлекали.

Шахта «Комсомолец» входит в ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Сдана в эксплуатацию в 1933 году. Добывает уголь марки Г. В марте 2000 года здесь произошел взрыв метана, в результате которого погибли 12 горноспасателей.