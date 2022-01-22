Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против российских компаний и граждан. Указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Так, под санкции попали постпред президента РФ на Северном Кавказе и бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка, российский дизайнер Артемий Лебедев, российские судьи, в том числе Верховного суда, а также крымские чиновники.

Кроме этого, под санкции попали «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», «Страховая бизнес группа» и другие компании. Санкции предполагают блокирование активов, остановку финансовых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Минобороны Украины ранее призвало Запад ввести упреждающие санкции против России. Глава ведомства Алексей Резник считает, что они могут предотвратить конфликт между двумя государствами.