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Зеленский ввел новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против российских компаний и граждан. Указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Так, под санкции попали постпред президента РФ на Северном Кавказе и бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка, российский дизайнер Артемий Лебедев, российские судьи, в том числе Верховного суда, а также крымские чиновники.

Кроме этого, под санкции попали «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», «Страховая бизнес группа» и другие компании. Санкции предполагают блокирование активов, остановку финансовых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Минобороны Украины ранее призвало Запад ввести упреждающие санкции против России. Глава ведомства Алексей Резник считает, что они могут предотвратить конфликт между двумя государствами.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...
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