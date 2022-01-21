Два автобуса столкнулись в Красноярском крае

Два автобуса столкнулись в поселке Богучаны в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали девять человек, из них один ребенок, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении водителю автобуса ЛиАЗ. В момент ДТП в ПАЗ находились 15 человек, в другом автобусе — 35.

В Минздраве региона сообщили, что медики госпитализировали семерых пострадавших в ДТП.

«Семеро госпитализированы, среди них один ребенок. Двое госпитализированных в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести», — сообщили ТАСС в Минздраве.

Собеседник агентства сообщил, что ребенок находится в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.