Два автобуса столкнулись в Красноярском крае

Два автобуса столкнулись в поселке Богучаны в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали девять человек, из них один ребенок, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
«Девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении водителю автобуса ЛиАЗ. В момент ДТП в ПАЗ находились 15 человек, в другом автобусе — 35.
В Минздраве региона сообщили, что медики госпитализировали семерых пострадавших в ДТП.
«Семеро госпитализированы, среди них один ребенок. Двое госпитализированных в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести», — сообщили ТАСС в Минздраве.
Собеседник агентства сообщил, что ребенок находится в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.
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