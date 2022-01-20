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Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Авторы мультфильма «Маша и Медведь» признались, что в серии «Фокус-покус» аниматор спрятал «пасхалку» (секрет) в виде секса кроликов, который не видно зрителям.

«Серия про кроликов, прибегала толпа кроликов, серия «Фокус-покус» называлась. Аниматор сделал заячий секс (за креслом), естественно, это не видно в кадре, но просто он там есть», — сказала в выпуске шоу «А поговорить?» режиссер мультсериала «Маша и Медведь» Наталья Мальгина.

По словам директора студии «Анимаккорд» (выпускает «Машу и Медведь») Дмитрия Ловейко, сериал стал одним из самых популярных в Европе и самым просматриваемым на YouTube. Кроме того, он стал самым дорогим мультсериалом. В 2018 году картинка в мультфильме стоила 50 долларов за минуту.

«Пасхалки» есть и в других мультфильмах. Автор мультфильма «Буба» рассказал, что в одной серии, Буба показывает исчезающий постепенно в коробках палец вверх, как в «Терминаторе», а в другой серии он играет с лазерной указкой, как с мечом Джежаев.

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