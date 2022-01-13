Хакасия оказалась на дне рейтинга управлениями регионами

Хакасия оказалась худшим регионом России по эффективности управления, при этом лучшим регионом стала Тюменская область, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
АПЭК оценивал эффективность руководителей регионов складывая средние статистические и рейтинговые показатели вместе со средней экспертной оценкой.
Худшим регионом России, по оценке АПЭК, стала оказалась Хакасия — она также была на последнем месте в 2020 году, а ранее занимала его в 2018 году. Молодого губернатора Валентина Коновалова с начала избрания эксперты отправляют в отставку, но пока он продолжает руководить регионом. Сам он отмечал, что давно привык к постоянной критике.
Кому из сибирских губернаторов грозит отставка?
В группе аутсайдеров также оказалась Бурятия,
Тува и Алтай. Целый ряд регионов сохранили свои места и в
проблемной группе. Среди них – Новосибирская область, у которой
хуже всего с социальным блоком.