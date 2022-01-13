Хакасия оказалась на дне рейтинга управлениями регионами

Хакасия оказалась худшим регионом России по эффективности управления, при этом лучшим регионом стала Тю­мен­ская об­ласть, сообщает Агент­ство политических и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций (АПЭК).

АПЭК оценивал эффективность руководителей регионов складывая средние статистические и рейтинговые показатели вместе со средней экспертной оценкой.

Худ­шим ре­ги­о­ном Рос­сии, по оценке АПЭК, стала ока­за­лась Ха­ка­сия — она также была на по­след­нем ме­сте в 2020 году, а ра­нее за­ни­ма­ла его в 2018 году. Молодого губернатора Валентина Коновалова с начала избрания эксперты отправляют в отставку, но пока он продолжает руководить регионом. Сам он отмечал, что давно привык к постоянной критике.

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В груп­пе аут­сай­де­ров также оказалась Бу­ря­тия, Тува и Ал­тай. Це­лый ряд регионов со­хра­ни­ли свои ме­ста и в про­блем­ной груп­пе. Сре­ди них – Новосибирская об­ла­сть, у которой хуже всего с социальным блоком.