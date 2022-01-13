НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Хакасия оказалась на дне рейтинга управлениями регионами

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © пресс-служба главы Хакасии

Хакасия оказалась худшим регионом России по эффективности управления, при этом лучшим регионом стала Тю­мен­ская об­ласть, сообщает Агент­ство политических и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций (АПЭК).

АПЭК оценивал эффективность руководителей регионов складывая средние статистические и рейтинговые показатели вместе со средней экспертной оценкой.

Худ­шим ре­ги­о­ном Рос­сии, по оценке АПЭК, стала ока­за­лась Ха­ка­сия —  она также была на по­след­нем ме­сте в 2020 году, а ра­нее за­ни­ма­ла его в 2018 году. Молодого губернатора Валентина Коновалова с начала избрания эксперты отправляют в отставку, но пока он продолжает руководить регионом. Сам он отмечал, что давно привык к постоянной критике.

Кому из сибирских губернаторов грозит отставка?

В груп­пе аут­сай­де­ров также оказалась Бу­ря­тия, Тува и Ал­тай. Це­лый ряд регионов со­хра­ни­ли свои ме­ста и в про­блем­ной груп­пе. Сре­ди них – Новосибирская об­ла­сть, у которой хуже всего с социальным блоком.

Еще по теме
Сергей Шелест официально стал мэром Омска
Новые ограничения ввели в Бурятии перед приходом «омикрона»
Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Кляйну
Депутат раскритиковал надзорные органы после трагедий в Кузбассе
смотреть все
Хакасия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омич убил брата из-за татуировок и скрывал это семь лет
Хакасия оказалась на дне рейтинга управлениями регионами
Завод по переработке кедрового ореха построят в томском промпарке
Строительство новой ГЭС в Красноярском крае обсудят на слушаниях
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Обсуждение (0)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
Sibnet.Ru