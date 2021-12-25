Кресла зашатались: кому из сибирских губернаторов грозит отставка?

Губернаторы после принятия нового закона о региональной власти могут стать долгожителями на своих постах. Но эксперты сомневаются, что сибирским главам регионов грозит политическое долголетие. Кто из губернаторов может покинуть пост уже в 2022 году?

После принятия закона о региональной власти губернаторы могут избираться на любое количество сроков без ограничений (ранее было два). Однако глава государства получил право прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

В 2022 году выборы губернаторов пройдут в 12 регионах, в том числе в двух сибирских — Бурятии и Томской области. Политологи уверены, что смена власти возможна и в других регионах СФО, главы которых уже на волоске от отставки.

По мнению экспертов, новый закон закрепил вертикаль власти в России, а также дал возможность Кремлю менять губернаторов в любое время, или оставлять их на нужный срок в зависимости от отношений и развития регионов.

Под кем кресло зашаталось

«Сибирь остается одним из сложнейших для внутриполитических администраторов округом, с высоким уровнем протестных настроений, что наглядно было продемонстрировано результатами КПРФ на думских выборах», — говорится в отчете коммуникационной группы «Минченко консалтинг».

По оценке аналитиков группы, критически слабые позиции остаются у главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ), отставка которого кажется лишь вопросом времени.

Фото: Валентин Коновалов © пресс-служба президента РФ

С этим согласен директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, Коновалов давно планируется под замену Кремлем, а новый закон позволяет это сделать без лишних объяснений. По его оценке, Коновалов видится Москве случайным губернатором, попавшим в кресло главы региона на волне протестной активности.

Но есть и другие мнения. «Коновалова уже сколько отправляли в отставку, даже сразу после избрания. Теперь он, наверное, досидит до конца своего срока в 2023 году», — спрогнозировал кандидат исторических наук, доцент СФУ, политолог Сергей Комарицын.

По данным агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), вероятность досрочной отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина в период до лета 2022 года остается выше средней. Срок его полномочий истекает в 2022 году. Он руководит областью уже десять лет. Сам Жвачкин пока не объявлял публично о своем желании избираться.

Фото: Сергей Жвачкин © Пресс-служба правительства Томской области

Политологи считают, что среди минусов Жвачкина — возраст и сильные протестные настроения в регионе. Результат «Единой России» в ходе выборов в Госдуму по региону составил 32,7%, что немного ниже, чем в Новосибирской области и Красноярском крае.

По оценке Комарицына, судьба Жвачкина зависит от субъективных вещей, а не от результата работы, управленческого опыта или масштаба личности. «Мы не знаем, как у Жвачкина с Кириенко и другими влиятельными людьми, какое решение они примут в час икс. Могут сказать "иди", а могут оставить», — сказал политолог.

Скромные середняки

Выборы губернатора также пройдут в следующем году в Бурятии. Алексей Цыденов был назначен врио руководителя региона, а затем сумел выиграть выборы в 2017 году. Теперь он снова планирует избираться.

«Цыденов в середнячках. Нет необходимости острой его менять, скорее всего, замен не будет. Вполне может переизбраться», — спрогнозировал Гращенков.

Фото: Алексей Цыденов © правительство Бурятии

Комарицын считает, что Цыденов устраивает Кремль, а вот надежды жителей он не оправдал, но скорее по объективным причинам нехватки средств и отсутствия сильной материальной поддержки от центра. Поэтому проиграть он может, если у него будет сильный соперник от коммунистов.

«Если все-таки коммунисты на этот раз себя сливать не будут, депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев вполне может победить на выборах, если они будут честные и не будет закулисных договоренностей Геннадия Зюганова с Кремлем», — полагает эксперт.

Согласно аналитическому отчету, остальные сибирские губернаторы не могут продемонстрировать показатели устойчивости выше 12 баллов либо из-за элитных конфликтов, либо из-за наличия уголовных дел в своих правительствах.

Так, красноярскому губернатору Александру Уссу периодически предрекали отставку, но ему, скорее всего, удастся сохранить свое место из-за дружбы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и владельцем «Русала» Олегом Дерипаской.

Фото: Александр Усс © Пресс-служба правительства Красноярского края

Усс пока еще не отработал первый срок, хотя до этого губернатор Виктор Толоконский неожиданно покинул кресло главы региона.

Кому нечего бояться

Высокий уровень устойчивости пока сохраняет лишь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

За счет избавления от приставки «врио» высокие баллы устойчивости также получает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, следует из доклада «Минченко консалтинг».

Губернаторы Омской, Новосибирской области, Республики Алтай, Алтайского края, Забайкальского края и Кузбасса также сначала были исполняющими обязанности, а потом успешно избрались. Все они из плеяды молодых технократов, которых есть кем заменить, но особого смысла в этом нет.

«Получается надо менять одного технократа на другого, они друг от друга не отличаются, просто предыдущие молодые технократы уже въехали в происходящее, а новым надо будет терять время», — считает Гращенков.