НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей

Источник:
Sibnet.ru
322 0

Новосибирские археологи в составе международной исследовательской группы нашли экспериментальное подтверждение тому, что мелкая моторика неандертальцев с Алтая была развита практически не хуже, чем у современного человека, сообщает Институт археологии СО РАН.

Выяснить это помогли способы удержания костяных ретушеров, используемых в производстве каменных орудий. Проведенное исследование не имеет аналогов в мировой археологии.

Авторы работы создали коллекцию экспериментальных костяных ретушеров (инструменты для обработки каменных орудий), которые использовались двумя способами: удерживаясь тремя пальцами кисти руки или всеми пальцами кисти руки.

В процессе исследования на трехмерных моделях определялась площадь активной зоны костяного ретушера, то место костяного инструмента, которым били по каменному орудию и объем костяных фрагментов, которые отлетали от инструмента.

При сравнении экспериментальных данных с материалами археологической коллекции памятника «Чагырская пещера», который заселялся восточными неандертальцами 50-60 тысяч лет назад, было определено, что большая часть ретушеров на пещере удерживались тремя пальцами кисти руки.

Результаты исследования имеют прямое отношение к нашим знаниям о мелкой моторике неандертальцев, которая, вопреки сложившимся стереотипам, не сильно отличалась от мелкой моторики современного человека.

Проведенное исследование подтвердило, что мелкая моторика неандертальцев была развита, а, следовательно, их когнитивные способности не значительно отличались от способностей людей, живущих сегодня.

 

Тема: Раскопали в Сибири
Орудия труда из горного хрусталя впервые нашли на Алтае
Денисову пещеру населяли одновременно около 40 древних людей
Археологи СФУ спасут древний курган в Красноярске
Томские археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
смотреть все
Республика Алтай #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей
Ребенок на Алтае покурил вейп и умер
Сергей Шелест официально стал мэром Омска
Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Sibnet.Ru