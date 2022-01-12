Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей

Новосибирские археологи в составе международной исследовательской группы нашли экспериментальное подтверждение тому, что мелкая моторика неандертальцев с Алтая была развита практически не хуже, чем у современного человека, сообщает Институт археологии СО РАН.

Выяснить это помогли способы удержания костяных ретушеров, используемых в производстве каменных орудий. Проведенное исследование не имеет аналогов в мировой археологии.

Авторы работы создали коллекцию экспериментальных костяных ретушеров (инструменты для обработки каменных орудий), которые использовались двумя способами: удерживаясь тремя пальцами кисти руки или всеми пальцами кисти руки.

В процессе исследования на трехмерных моделях определялась площадь активной зоны костяного ретушера, то место костяного инструмента, которым били по каменному орудию и объем костяных фрагментов, которые отлетали от инструмента.

При сравнении экспериментальных данных с материалами археологической коллекции памятника «Чагырская пещера», который заселялся восточными неандертальцами 50-60 тысяч лет назад, было определено, что большая часть ретушеров на пещере удерживались тремя пальцами кисти руки.

Результаты исследования имеют прямое отношение к нашим знаниям о мелкой моторике неандертальцев, которая, вопреки сложившимся стереотипам, не сильно отличалась от мелкой моторики современного человека.

Проведенное исследование подтвердило, что мелкая моторика неандертальцев была развита, а, следовательно, их когнитивные способности не значительно отличались от способностей людей, живущих сегодня.