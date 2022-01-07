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«Омикрон» выявили у детей в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два случая коронавирусной инфекции штамма «Омикрон» выявлено в Иркутске. Заболели два ребенка из разных семей, сообщает Минздрав региона.

«Омикрон» подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса.

«Несмотря на снижение в регионе общей заболеваемости COVID-19 и легкое течение болезни у заразившихся штаммом "Омикрон" необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности. Новый для нас штамм распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого. Соответственно, заражается все больше людей», — прокомментировала ситуацию осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

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