«Омикрон» выявили у детей в Иркутске

Два случая коронавирусной инфекции штамма «Омикрон» выявлено в Иркутске. Заболели два ребенка из разных семей, сообщает Минздрав региона.

«Омикрон» подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса.

«Несмотря на снижение в регионе общей заболеваемости COVID-19 и легкое течение болезни у заразившихся штаммом "Омикрон" необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности. Новый для нас штамм распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого. Соответственно, заражается все больше людей», — прокомментировала ситуацию осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.