Кому жаловаться на гололед и неубранный снег?

Сильный гололед и огромные сугробы — типичная картина для зимы в Новосибирске. Кто должен убирать снег во дворах и кому жаловаться на непроходимые и травмоопасные тротуары?

Уборка во дворах

«Если не убрано во дворе, то надо однозначно отправляться с претензией в управляющую компанию. Если управляющая компания никак не реагирует, то жалобу надо отправлять в Государственную жилищную инспекцию, потому что содержание придомовой территории входит в категорию лицензионных требований», — прокомментировал Sibnet.ru исполнительный директор ассоциации «ЖКХ. Контроль» регионального штаба ОНФ Сергей Аверьяскин.

Но управляющая компания отвечает за уборку только если это общедомовое имущество и участок поставлен на кадастровый учет. А если земля муниципальной, вопросы по уборке нужно направлять муниципалитету. Проверить принадлежность земли можно на публичных кадастровых картах.

По данным Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, только в ноябре 2021 года было зарегистрировано 372 официальных обращения по вопросам уборки придомовой территории.

Аверьяскин подчеркнул, что управляющая компания не может отказаться убирать снег или гололед из-за того, что жители якобы заложили мало денег на эти цели.

«Мы не можем предугадать, какая зима. Есть средства на текущий ремонт, УК может брать деньги оттуда и потом довыставлять счет собственникам. Главное — должны составляться и подписываться собственниками акты, что вывезено столько-то КамАЗов снега. И потом закладывается в тариф (перерасчет)», — пояснил собеседник.

Перечень работ по содержанию придомовых территорий в зимний период закреплен в постановлении правительства РФ №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимом для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В частности, в документе перечислено: «сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров», «очистка придомовой территории от снега наносного происхождения», очистка придомовой территории от наледи и льда», «уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд».

За пределами двора

«Межквартальные проезды, тротуары и улицы в Новосибирске должны убираться согласно нормам по благоустройству и содержанию дорог. Обращаемся в мэрию, если орган никак не реагирует, можно обратиться в прокуратуру», — сказал Аверьяскин.

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк посоветовал в случае заносов обращаться на номер единой диспетчерской службы мэрии — 051.

«Диспетчеры знают территорию города, подведомственность, какая дорога, какой проезд за каким субъектом закреплен. Не только принимают заявки, но и держат на контроле исполнение», — сказал Сердюк.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее признавался журналистам, что этой зимой следит за количеством обращений в травмпункты, и пока ситуация тревожная.

По словам градоначальника, зимой все усилия коммунальных служб направлены на расчистку городских магистралей от снега, тогда как дворы жилых домов заметены.

В качестве примера он указал на свой собственный двор, в котором за весь период снег пока убрали только дважды из-за дефицита техники...