Кузбасский чиновник-защитник зверей утопил в заповеднике снегоход

Государственные инспекторы заповедника «Кузнецкий Алатау» задержали сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кузбасса — он находился на территории без разрешения с карабином, выловил хариусов и утопил в реке снегоход, сообщил пресс-центр заповедника.

Задержан сотрудник департамента Владимир Григорьев. У него не было разрешительных документов для нахождения в охранной зоне, зато при себе был карабин «Тигр» без документов с 40 патронами, а также 45 хариусов и удочка.

«Самое страшное, что горе-инспектор утопил снегоход в реке Средняя Терсь, и бензин и масла попали в реку, нанеся непоправимый ущерб ихтиофауне», — говорится в сообщении заповедника.

Выяснилось, что в тот день Григорьев должен был обследовать охотничьи угодья в Новокузнецком муниципальном районе. Он понесет наказание как должностное лицо.

В отношении задержанного вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Сумма ущерба природе — 41,6 тысячи рублей, штраф — 15 тысяч рублей.

В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В июне он снова нарушил режим охранной зоны заповедника «Кузнецкий Алатау». По данному факту департамент по охране объектов животного мира Кузбасса организовал служебную проверку, Григорьеву было вынесено дисциплинарное взыскание — замечание.