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Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/geralt
Новый 2022 состоит из красивого сочетания двоек. Нумерологи рассказали, что это означает, в каких сферах ждать ждать перемен и кому двойки помогут в делах и любви.

«2022 год идет под цифрой шесть, когда складываем двойки. Шестерка — это энергия любви, отношений, творчества, год пройдет под покровительством планеты Венера. Будет продвижение у людей творческих, креативных профессий», — сказала Sibnet.ru нумеролог Элина Гамаюн.

Акцент на отношениях

По словам нумеролога, надо обратить особое внимание на отношения, следить за тем, чтобы в семье была гармония и хорошее настроение.

«Людям, которые ищут вторую половину, этот год будет особенно интересен. Единственный совет, не влюбляться в кого попало, включать критическое мышление и смотреть реально на партнера. Венера дает некое обольщение и идеализацию второй половины», — сказала Гамаюн.

Нумеролог Артем Блок назвал наступающий год — годом «скандалов, интриг и расследований». Венера придает происходящему элемент сопротивления, по его прогнозу, грядет время тайн, масок и иллюзий.

«Для тех, кто вкладывается в отношения, кто понимает, что отношения важны и он не собирается их менять при первом же выяснении отношений, год будет очень трансформирующим чувства и ощущения. Удастся выйти на новый, более чувственный уровень. Будет больше любви и романтики», — отметил в Instagram Блок.

По словам Гамаюн, энергия отношений повлияет на успех, удачу и финансы, все сферы будет зависеть от отношений с людьми. Будет процветать сфера красоты и ухода за собой, а также востребованы креативные идеи в бизнесе. 

Водопад энергии

Двойки по нумерологической системе обозначают наличие и количество энергии. Нужно смотреть, куда направляется эта энергия, на какие цели и мысли. То есть, в 2022 году будет активизироваться то, на что человек настроен.

«Если вы настроены на позитивную волну, то сбудется то, о чем мечтаете. Если жалуетесь и постоянно всем недовольны, то год может повернуться не лучшей стороной. В этом году многие почувствуют, что вселенная всегда говорит "да". Если вы наполнены позитивом, то привлекаете хорошие события. А если думать плохо о других людях и о себе, если грустные мысли, то они будут реализовываться», — сказала Гамаюн.

Она добавила, что очень полезно в этом году раскрывать свой потенциал, создавать элементы декора в доме, путешествовать, общаться с большим количеством людей, менять внешность.

«Женщины должны заняться своей красотой, потому что это планета Венера. Заниматься женскими энергиями, раскрыть в себе творческое начало», — посоветовала нумеролог.

Надо обратить внимание на две даты — 20 февраля (20.02.2022) и 22 февраля (22.02.2022). Это особые дни в году, в которых будет много двоек.

«Различные всплески энергий будут. Лучше быть внимательными, спокойными в этот день и настраиваться позитивно. Планировать дела, мечтать, визуализировать свои планы. Есть вероятность, что это ускорит исполнение ваших желаний», — сказала Гамаюн.

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