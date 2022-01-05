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Фермер из Тувы выведет экспериментальную породу овец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Тувы

Фермер из Тувы Кара-Кат Донгак выводит экспериментальную породу, скрещивая тувинских и бурятских овец, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Фермер уже второй год занимается разведением овец на средства гранта «Агростартап». Он приобрел 100 баранов-производителей бурятской породы «буубэй». «Ягнята быстро набирают вес, а в холодное время года, когда кормовая база становится скудной, медленно расходуют запасы», — сказал Донгак.

Со временем «буубэй» стали популярны в Овюрском районе. Мясо практически не имеет специфического запаха, средней жирности, на вкус напоминает телятину. Также эти бараны ценятся за неприхотливость, отличаются толстой кожей и приспособлены к резко континентальному климату Тувы. Но их шерсть грубее, чем у тувинских короткожирнохвостовых.

По словам начальника управления сельского хозяйства Овюрского кожууна Артура Донгака скрещивание с тувинской породой овец дает хороший результат. Приплод получается крепкий и здоровый, животные хорошо переносят зимний мороз и летнюю жару. Но окончательные выводы будут сделаны по итогам трех лет.

Сейчас фермер равномерно распределяет баранов-производителей по хозяйствам. Это необходимо для получения жизнеспособного приплода и улучшения породных и племенных качеств сельскохозяйственных животных.

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