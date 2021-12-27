Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов

Строительство новых городов в Сибири создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому идея министры обороны Сергея Шойгу несколько спорная, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

Вице-премьер отметил, что у него двоякое отношение к идее министра обороны РФ Сергея Шойгу по созданию новых научно-промышленных и экономических центров в Сибири.

«Например, можно развивать Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что надо создавать мегаполисы на базе существующих городов. По его идее, должно быть около 15 городов-миллионов, 40 городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, а также около 2 тысяч «опорных точек».

«Сегодня никто не поедет жить в село, где нет нормальных условий. Там остались те, кому некуда перебраться. Какой выход? Нужны населенные пункты с удобной инфраструктурой — со школами, больницами, приличными домами культуры и обязательно хорошей дорогой, чтобы люди, живя там, могли ездить на работу на агрофирму», — отметил он.

По его словам, «никто не собирается превращать Россию в мертвую пустыню, малые города никуда не исчезнут, агломерация — не замена, а отдельная программа развития».