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Хуснуллин поспорил с Шойгу об идее новых сибирских городов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Строительство новых городов в Сибири создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому идея министры обороны Сергея Шойгу несколько спорная, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

Вице-премьер отметил, что у него двоякое отношение к идее министра обороны РФ Сергея Шойгу по созданию новых научно-промышленных и экономических центров в Сибири.

«Например, можно развивать Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что надо создавать мегаполисы на базе существующих городов. По его идее, должно быть около 15 городов-миллионов, 40 городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона, а также около 2 тысяч «опорных точек».

«Сегодня никто не поедет жить в село, где нет нормальных условий. Там остались те, кому некуда перебраться. Какой выход? Нужны населенные пункты с удобной инфраструктурой — со школами, больницами, приличными домами культуры и обязательно хорошей дорогой, чтобы люди, живя там, могли ездить на работу на агрофирму», — отметил он.

По его словам, «никто не собирается превращать Россию в мертвую пустыню, малые города никуда не исчезнут, агломерация — не замена, а отдельная программа развития».

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Экономика #Промзона #Город
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лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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