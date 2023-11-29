НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник Оракул 18+

Приметы для дома: что принесет удачу

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Фото: Joanna Bourne / Attribution License
Многим известны народные приметы, которые могут навлечь в дом беду — рассыпать соль, разбить зеркало… А что можно сделать, чтобы притянуть домой удачу?

Есть простые народные приметы, которые предсказывают счастье и благополучие в доме. Какие-то из этих действий происходят сами собой, другие совсем не сложно выполнить. Семь примет на удачу:

Уборка от порога

Многие подметают, пылесосят или моют пол, заканчивая уборку у порога — в самом грязном месте. Но, согласно примете, уборку у порога, наоборот, нужно начинать, чтобы в доме не поселилась бедность, чтобы не «вымести» из жилища достаток. 

Также важно мыть пол по направлению к кухне, чтобы в доме всегда была сытная еда.

Скатерть на столе

На Руси считалось, что приглашать гостей можно только за стол, накрытый скатертью, причем красивой и чистой. Есть маленький ритуал на богатство — перед застольем положить под скатерть монетку или денежную купюру.

Две ложки в одной тарелке

Наши предки считали, что если перед трапезой кто-то из хозяев случайно положил две ложки в одну тарелку, то это добрый знак. Такая маленькая ошибка предвещала кому-то из семьи скорую свадьбу.

Рассыпать сахар

Популярная плохая примета — рассыпать соль. Считается, что это может привести к ссоре в доме. А вот просыпать сахар, наоборот, обещает хозяевам удачу и благополучие, «сладкую жизнь».

Разбить посуду

Народная примета гласит, что посуда бьется к счастью. Но осколки важно сразу же выбросить, также нельзя хранить дома посуду, где есть хотя бы небольшой скол или трещина — это к бедности.

Разлить вино во время тоста

На Руси считалось, что если тот, кто говорит тост и чокается с гостями, проливает свой напиток, то его ждут удача и благополучие — судьба вернет ему расплескавшееся.

Вернуть посуду полной

Перед праздниками бывают случаи, когда хозяева дома берут у соседей или родственников посуду — например, когда кто-то пришел со своим угощением. По народной примете посуду обязательно нужно вернуть полной, пустая посуда — к бедности.

Еще по теме
Почему закрывают зеркала во время похорон
Россияне скупили карты таро
«Голубая Луна» взойдет в небе: чего ждать?
Астролог назвала признаки отметки бога
смотреть все
Отношения #Оракул #Приметы #Эзотерика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Россия «свела с ума» западные ракеты
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Обсуждение (0)
Картина дня
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года
Сын Кадырова Адам назначен на новую должность
Россия и Китай построят совместную станцию на Луне
Российский фрегат нанес экстренный удар «калибрами» по Украине
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
29
Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну
26
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года
25
Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей
23
Путин объявил битву за освобождение всего мира