Приметы для дома: что принесет удачу

Многим известны народные приметы, которые могут навлечь в дом беду — рассыпать соль, разбить зеркало… А что можно сделать, чтобы притянуть домой удачу?

Есть простые народные приметы, которые предсказывают счастье и благополучие в доме. Какие-то из этих действий происходят сами собой, другие совсем не сложно выполнить. Семь примет на удачу:

Уборка от порога

Многие подметают, пылесосят или моют пол, заканчивая уборку у порога — в самом грязном месте. Но, согласно примете, уборку у порога, наоборот, нужно начинать, чтобы в доме не поселилась бедность, чтобы не «вымести» из жилища достаток.

Также важно мыть пол по направлению к кухне, чтобы в доме всегда была сытная еда.

Скатерть на столе

На Руси считалось, что приглашать гостей можно только за стол, накрытый скатертью, причем красивой и чистой. Есть маленький ритуал на богатство — перед застольем положить под скатерть монетку или денежную купюру.

Две ложки в одной тарелке

Наши предки считали, что если перед трапезой кто-то из хозяев случайно положил две ложки в одну тарелку, то это добрый знак. Такая маленькая ошибка предвещала кому-то из семьи скорую свадьбу.

Рассыпать сахар

Популярная плохая примета — рассыпать соль. Считается, что это может привести к ссоре в доме. А вот просыпать сахар, наоборот, обещает хозяевам удачу и благополучие, «сладкую жизнь».

Разбить посуду

Народная примета гласит, что посуда бьется к счастью. Но осколки важно сразу же выбросить, также нельзя хранить дома посуду, где есть хотя бы небольшой скол или трещина — это к бедности.

Разлить вино во время тоста

На Руси считалось, что если тот, кто говорит тост и чокается с гостями, проливает свой напиток, то его ждут удача и благополучие — судьба вернет ему расплескавшееся.

Вернуть посуду полной

Перед праздниками бывают случаи, когда хозяева дома берут у соседей или родственников посуду — например, когда кто-то пришел со своим угощением. По народной примете посуду обязательно нужно вернуть полной, пустая посуда — к бедности.