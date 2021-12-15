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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Юрист признал нерешаемой проблему со штрафами за разметку под снегом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © qimono

Решить дорожную проблему с заметаемой снегом разметкой невозможно, сообщил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Проблема нерешаема, потому что мы ничего не можем поделать с нашей зимой, и сразу убрать снег тоже нереально. Поэтому всем остается быть только внимательнее», — цитирует Радько «Газета.Ru».

По словам автоюриста, обжаловать штрафы за несоблюдение разметки, которую не видно из-за слоя снега на асфальте, водителям очень сложно.

«Боюсь, что здесь вряд ли какие-то шансы есть на оспаривание, потому что камера фиксирует не наличие или отсутствие разметки, а размещение автомобиля в том месте, в котором его быть не должно. Конечно, если на снимке видно, что разметки нет, поскольку она под снегом, тогда нужно пробовать обжаловать. Но, думаю, такое постановление по формальным причинам оставят в силе и никто в это вникать не будет», — объяснил он.

Тема: Дорожные войны
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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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