Юрист признал нерешаемой проблему со штрафами за разметку под снегом

Решить дорожную проблему с заметаемой снегом разметкой невозможно, сообщил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Проблема нерешаема, потому что мы ничего не можем поделать с нашей зимой, и сразу убрать снег тоже нереально. Поэтому всем остается быть только внимательнее», — цитирует Радько «Газета.Ru».

По словам автоюриста, обжаловать штрафы за несоблюдение разметки, которую не видно из-за слоя снега на асфальте, водителям очень сложно.

«Боюсь, что здесь вряд ли какие-то шансы есть на оспаривание, потому что камера фиксирует не наличие или отсутствие разметки, а размещение автомобиля в том месте, в котором его быть не должно. Конечно, если на снимке видно, что разметки нет, поскольку она под снегом, тогда нужно пробовать обжаловать. Но, думаю, такое постановление по формальным причинам оставят в силе и никто в это вникать не будет», — объяснил он.