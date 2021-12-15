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Каждый четвертый новосибирец собрался на онлайн-корпоратив

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти четверть новосибирцев собирается провести новогодний корпоратив онлайн, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

Согласно данным опроса, 23% корпоративов в Новосибирской области планируется провести онлайн. Те, кто собираются на оффлайн-мероприятие, в 54% случаев пойдут в кафе, ресторан или столовую. Еще 28% будут отмечать в клубе или лофте, а 18% — на рабочем месте.

Жители Новосибирской области, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (60%) и отсутствием бюджета на праздник (15%).

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Экономика #Рынок труда #Новый год
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