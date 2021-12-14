Электроника подорожает: стоит ли поторопиться с покупкой?

Электроника и бытовая техника ежегодно прибавляют в цене. Причин для подорожания гаджетов несколько, в том числе курс валют, повышенный спрос на некоторые компоненты, новые законы и проблемы с логистикой. Что из электроники подорожает больше всего в 2022 году?

Цены на бытовую технику и электронику за 2021 год выросли примерно на 10–15% в зависимости от группы товаров, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, в меньшей степени дорожает небольшая бытовая техника, в большей — крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК, планшеты, ноутбуки.

В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, следует из прогноза председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексея Федорова. Причин для роста цен несколько.

Почему электроника дорожает

Существенный рост мировых цен на основные материалы. По данным Лондонской биржи металлов, только за период с 22 октября до конца ноября 2021 года цены на гидроксид лития выросли на 19%, а он используется для производства смартфонов, планшетов, ноутбуков.



«Тренд на повышение стоимости этих материалов сохраняется и, вполне вероятно, останется в начале следующего года», — отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ Мария Долгова.

Дефицит чипов, вызванный резким увеличением спроса и низким уровнем производства на новых предприятиях — поставщиках для крупнейших изготовителей комплектующих для электроники.

Рост мировых цен на энергоресурсы, в том числе резкий скачок цен на природный газ, который способствовал сокращению многих производств в Китае.

Проблемы в логистике. «Кроме существенного роста цен на перевозку товаров, на затраты изготовителей и продавцов электроники влияют длительные простои транспорта для загрузки и разгрузки, задержки товаров на таможнях и складах», — отметила Долгова.

Высокий спрос на электронику и отдельные компоненты, например, на видеокарты из-за повышения популярности криптовалют.

Динамика курсов валют. Так как подавляющее большинство электроники или комплектующих импортные, то изменение курса национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены.

Ввод в России временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов с 1 января 2022 года на полгода. Сократятся возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей, им придется платить экосбор, что и скажется на ценах. Утилизация примерно на 50% дешевле, чем оплата сбора.



Перерабатывать отходы в России с таким минимальным количеством драгметаллов практически никто не готов, поэтому производители будут вынуждены поднять цены, пояснил Федоров.

Как это сказывается на цене и качестве?

Рост цен в связи с подорожанием чипов и микросхем затронул как флагманские, так и бюджетные модели смартфонов. Ноутбуки подорожали в среднем на 15% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее существенно выросли цены в среднем ценовом диапазоне, рост цен на премиальные модели был ниже.

При этом себестоимость телевизоров с начала года увеличилась на четверть из-за дефицита комплектующих, роста цен на них и подорожания логистики.

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Производители пытаются сдержать рост цен упрощением комплектации продукции. Так, Apple и Samsung уже продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов в комплекте. Еще один способ — ухудшение параметров новинок по сравнению с предыдущими моделями.

«Снижение цен на электронику во время распродаж в первую очередь возможно на предыдущие модели. Но ожидать, что цены упадут ниже начала текущего года, не стоит. Торговые сети, анонсируя скидки до 50 и даже 70% в период предновогодних распродаж, не спешат применять их к ценам на электронику», — отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ.

Как правило, скидки на товары этой категории варьируются в пределах 3–15%, реже доходят до 25%, и лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) скидки могут составлять 30–35%. В любом случае наибольшие скидки предоставляются на бюджетные модели.

На телевизоры скидки могут быть несколько выше — до 40% на отдельные модели и последние экземпляры. На бытовую технику скидки могут быть более привлекательными, чем на электронику. Но общие подходы к применению скидок сохранятся и в этом случае.

Покупать до Нового года или после?

«Небольшого снижения потребительских цен на электронику можно ожидать после Нового года, когда спадет спрос. В первую очередь снижение затронет рынок телевизоров, где наиболее сильно обострилась конкуренция между производителями», — прогнозирует Долгова.

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Но существенного замедления, а тем более снижения цен на эту категорию товаров в ближайший год не предвидится. В лучшем случае только в 2023 году может начаться стабилизация цен по мере восстановления мировой экономики, насыщения рынка чипами и микросхемами, преодоления проблем в логистике.

«Что покупать до Нового года? Целесообразно в первую очередь заменить устаревшую электронику, производительность которой невысока и в дальнейшем будет снижаться, а возможности обновления ограничены», — сказала эксперт.

По ее мнению, новые гаджеты менять не имеет смысла, лучше приобрести к ним современную беспроводную гарнитуру, существенно повышающую комфорт пользователя, а также умную технику для дома.