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Чиновница Комкова попросила суд по делу «Зимней вишни» учесть заслуги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, получении взятки от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и отмывании денежных средств, попросила суд при вынесении приговора учесть ее заслуги перед строительной отраслью региона.

«Ваша честь, при принятии вами решения прошу вас учесть личные мои качества, состояние здоровья, пенсионный возраст, что я являюсь ветераном труда, а также мои заслуги. <…> Хотелось бы, чтобы мои внуки знали, что их бабушка принимала участие в развитии области и вложила большой вклад в строительную отрасль», — цитирует ТАСС последнее слово Комковой.

Она отметила, что всегда старалась строго работать только в рамках федерального закона. По ее словам, надзор за строительными объектами осуществляла не она сама, а сотрудники инспекции Госстройнадзора. Комкова в «Зимнюю вишню» не выезжала и проверку здания не проводила, а разрешение на ввод здания ТРЦ в эксплуатацию было выдано муниципалитетом.

По версии гособвинения, Комкова при участии своего сына Эдуарда Комкова и директора строительной компании «ИСК "Ресурс», проводившей реконструкцию здания, Никиты Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика ТЦ «Зимняя вишня».

За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО «ИСК "Ресурс"» с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Гособвинение попросило для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы, для других фигурантов данного дела — от восьми до 18 лет колонии.

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Кузбасс #ЧП #Громкое дело
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