Новосибирцы потратят на новогодние подарки меньше других горожан

Жители Новосибирска потратят на подарки меньше, чем жители большинства городов-миллиоников, сообщается в исследовании SuperJob.

Среднестатистический россиянин собирается потратить на новогодние подарки 13 тысячи рублей. Самый большой бюджет на подарки планируют жители Москвы, а самый маленький — Самары.

В Новосибирске жители города планируют потратить 12,3 тысячи рублей на новогодние подарки. Город занимает предпоследнее место среди миллионников по бюджету на подарки, на последнем месте оказалась Самара.

На подарки к прошлому Новому году жители Новосибирска потратили еще меньшую сумму — 12 тысяч рублей: сказалось влияние эпидемии COVID-19 на экономику и доходы граждан в регионе.

9% россиян готовят новогодние подарки для коллег. Друзей будут одаривать 19% опрошенных. Каждый третий планирует порадовать презентом свою вторую половину (32%). 12% не забудут про себя. Но чаще всего поздравляют, конечно, родню (66%). 16% не планируют покупку подарков на Новый год.

Средний бюджет на новогодние подарки в этом году — 13 тысяч руб. Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но укладываются в более скромную сумму (10 и 15,7 тысячи рублей соответственно).